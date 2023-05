Back to School, anticipazioni 4 maggio 2023: concorrenti di stasera, rimandati e promossi

Sta continuando ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori e questa sera su Italia 1, come ogni giovedì che si rispetti, andrà in onda una nuova puntata di Back to School, il programma in cui ben 30 super big della tv, della musica e dello sport saranno costretti a sedersi tra i banchi di scuola. E a rifare l’esame di quinta elementare. Alla conduzione Federica Panicucci, affiancata da Gianluca Fubelli, il comico meglio conosciuto come Scintilla, nel ruolo dell’indisciplinato capoclasse. Ma ecco tutte le anticipazioni di stasera, giovedì 4 maggio 2023.

Chi sono i concorrenti di stasera di Back to School su Italia 1

Questa settimana, i Ripetenti che torneranno sui banchi di scuola e si metteranno in gioco saranno: Ivan Cattaneo, Luca Daffrè, Justine Mattera, Katia Ricciarelli, Beatrice Valli. Inoltre, come “Rimandati” dalla puntata precedente, Gigi e Ross, Carmen Di Pietro ed Elena Morali, che non sono riusciti a superare l’esame davanti alla temuta Commissione. A guidare i vip nello

studio e nell’apprendimento, come sempre, i Maestrini, 13 bambini dai 7 agli 11 anni, che, lezione dopo lezione, prepareranno al meglio la classe sulle materie assegnate oggetto d’esame e su tutto il programma scolastico in generale. Riusciranno nell’impresa?

L’esame, come funziona e dove vedere le repliche in streaming

Sarà poi la Commissione, composta da cinque autentici maestri elementari (severi e temuti da tutti), a sottoporre i Ripetenti alla prova finale e a decidere se gli esaminandi potranno essere “promossi” o “rimandati” alla puntata successiva. Chi supererà la prova? E chi, invece, rivedremo nella prossima puntata, tra una settimana esatta? “Back to school”, lo ricordiamo, è un programma RTI in collaborazione con Blu Yazmine scritto da Angelo Ferrari con Nicola Lorenzi, Lorenzo Almansi, Tommaso Corda, Ilenia Ferrari, Fabrizio Gasparetto, Marco Matteo, Alexio Biacchi, Ferdinando Sorbo. E tutte le puntate sono disponibili in replica (gratuitamente) sul portale Mediaset Infinity.