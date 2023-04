Back to School, chi è stato promosso e chi rimandato ieri sera? Cosa è successo giovedì 27 aprile 2023

La trasmissione di Italia 1, Back to School, per il secondo anno consecutivo continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori. Alla conduzione, per la prima volta al posto di Nicola Savino, Federica Panicucci. Tra domande di cultura, matematica, storia, geografia, protagonisti sono volti noti del mondo dello spettacolo, dal cinema allo sport, che hanno deciso di mettersi in gioco e di ritornare tra i banchi di scuola per sostenere l’esame di quinta elementare. Ma cosa è successo nella puntata andata in onda giovedì 27 aprile 2023? Chi dei ripetenti è stato promosso? E chi, invece, rimandato alla prossima puntata?

Promossi e bocciati della quarta puntata di Back to School 2023

Nella quarta e imperdibile puntata, i Ripetenti, quindi i volti noti del mondo dello spettacolo che torneranno sui banchi di scuola e si metteranno in gioco, tra domande di matematica e cultura generale, saranno:

Blind,

Gigi e Ross,

Elena Morali,

Natasha Stefanenko

Jo Squillo

Come rimandata, invece, ci sarà Carmen Di Pietro. E ancora una volta. La scorsa settimana la showgirl non è riuscita a superare l’esame, a differenza dei suoi colleghi. Ma cosa è successo ieri sera? Chi dei concorrenti ha soddisfatto i 13 maestrini, tutti tra i 7 e gli 11 anni? E chi, invece, rivedremo la prossima settimana perché è stato rimandato?

I rimandati, quelli che rivedremo, sono stati: Elena Morali e Gigi e Ross. Per la terza volta consecutiva anche Carmen Di Pietro è stata rimandata. Promossi, invece, Blind, Natasha Stefanenko e Jo Squillo.

Quando va in onda l’ultima puntata e chi sono i prossimi ripetenti

L’ultima puntata di Back to School , che sta appassionando i telespettatori dallo scorso 5 aprile, dovrebbe andare in onda il 10 maggio, ma non è nulla di certo perché la programmazione potrebbe subire delle modifiche. Tutte le puntate, lo ricordiamo, sono disponibili in replica (e gratuitamente) sul portale Mediaset Infinity. E nelle prossime puntate, come concorrenti, vedremo:

Ivan Cattaneo, Katia Ricciarelli, Riki per i cantanti

Beatrice Valli e Luca Daffrè per gli influencer

Alessandro Cecchi Paone per la ‘categoria’ giornalista

i personaggi televisivi, Cecilia Capriotti, Gabriele Cirilli, Justine Mattera, Maria Monsè.

E ci saranno, sicuramente, colpi di scena. E tante risate!