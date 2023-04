Back to School 2023, anticipazioni 27 aprile: concorrenti e ripetenti di stasera

Come ogni giovedì che si rispetti l’appuntamento su Italia 1 è solo uno. Ed è quello con Back to School, il programma che vede alla conduzione Federica Panicucci, quello in cui 30 super big della tv, della musica e dello sport saranno “costretti” a rifare l’esame di quinta elementare. E, quindi, a tornare tra i banchi di scuola. Al fianco della conduttrice, anche stasera, il comico Gianluca Scintilla Fubelli nel ruolo dell’indisciplinato “capoclasse”. Ma chi saranno i ripetenti della puntata? E chi verrà bocciato, o meglio rimandato al prossimo appuntamento?

Anticipazioni Back To School stasera in tv

Questa settimana, stando alle anticipazioni riportate come sempre sul sito Mediaset, i Ripetenti che torneranno sui banchi di scuola e si metteranno in gioco saranno:

Blind,

Gigi e Ross,

Elena Morali,

Natasha Stefanenko

Jo Squillo

Come rimandata, invece, ci sarà Carmen Di Pietro, che la scorsa settimana non è riuscita a superare l’esame e a ottenere bei voti.

Come funziona l’esame

Come sempre, a guidare i personaggi vip nello studio e nell’apprendimento i Maestrini, 13 bambini dai 7 agli 11 anni, che, lezione dopo lezione, prepareranno al meglio la classe sulle materie assegnate, oggetto d’esame e su tutto il programma scolastico in generale. Ma sarà poi la Commissione, composta da cinque autentici maestri elementari, a sottoporre i Ripetenti alla prova finale e a decidere se gli esaminandi potranno essere “promossi” o “rimandati” alla puntata successiva. Chi riuscirà a superare la temuta prova?

L’appuntamento con Back To School, un programma RTI in collaborazione con Blu Yazmine e scritto da Angelo Ferrari con Nicola Lorenzi, Lorenzo Almansi, Tommaso Corda, Ilenia Ferrari, Fabrizio Gasparetto, Marco Matteo, Alexio Biacchi, Ferdinando Sorbo, è per stasera su Italia 1 a partire dalle 21.30 circa. Tutti gli appuntamenti, invece, sono disponibili in replica (e gratuitamente) sul portale Mediaset Infinity, dove la trasmissione si può seguire anche in diretta streaming.