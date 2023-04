Back to School, chi è stato promosso e chi rimandato ieri sera? Cosa è successo giovedì 20 aprile 2023

Continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori Back to School, il programma di Italia 1 che vede alla conduzione Federica Panicucci. Protagonisti, per chi non lo sapesse, volti noti del mondo dello spettacolo, della musica e dello sport, che hanno deciso di mettersi in gioco e alla prova e di studiare duramente per superare l’esame di quinta elementare. Ma cosa è successo nella puntata di giovedì 20 aprile? Chi è stato rimandato e rivedremo la prossima settimana? Chi, invece, ha superato la prova davanti alla temuta commissione?

Promossi e bocciati della terza puntata di Back to School

Nella terza e imperdibile puntata, i Ripetenti, quindi i volti noti del mondo dello spettacolo che torneranno sui banchi di scuola e si metteranno in gioco, tra domande di matematica e cultura generale, saranno:

Awed

Gabriele Cirilli

Elisa Esposito

Mietta

Francesco Pannofino

E, inoltre, come rimandate ci saranno Carmen Di Pietro e la showgirl Raffaella Fico, che la scorsa settimana, di mercoledì, non sono riuscite a superare la prova a differenza dei loro colleghi. Ma cosa è successo ieri sera? Chi dei concorrenti ha soddisfatto i 13 maestrini, tutti tra i 7 e gli 11 anni? E chi, invece, rivedremo la prossima settimana perché è stato rimandato? Promossi Pannofino e Cirilli, Mietta promossa, Elisa Esposito promossa, Awed promosso. Raffaella Fico è promossa, Carmen rimandata.

Quando finisce la trasmissione di Federica Panicucci

Back to School sta appassionando i telespettatori per il secondo anno consecutivo dallo scorso 5 aprile. L’ultima puntata, salvo cambiamenti del palinsesto, dovrebbe andare in onda il 10 maggio, ma non è nulla di certo perché la programmazione potrebbe subire delle modifiche. Tutte le puntate, lo ricordiamo, sono disponibili in replica sul portale Mediaset Infinity. E nelle prossime puntate, come concorrenti, vedremo: