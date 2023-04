Back to School 2023, anticipazioni 20 aprile: concorrenti di stasera, promossi e rimandati

Come ogni giovedì che si rispetti su Italia 1, ormai da diverse settimane, l’appuntamento è solo uno. Ed è quello con Back to school, il programma giunto alla sua seconda edizione che vede alla conduzione, questa volta, Federica Panicucci, volto di tutte le mattine di Canale 5. Protagonisti, per chi non lo sapesse, 30 super big della tv, della musica e dello sport, che saranno “costretti” a rifare l’esame di quinta elementare e a sedersi di nuovo tra i banchi di scuola. Accanto alla conduttrice anche stasera ci sarà Gianluca Scintilla Fubelli nel ruolo dell’indisciplinato “capoclasse”. Ma chi si metterà alla prova?

Chi sono i concorrenti di stasera a Back to School 2023

Nella puntata di questa sera, giovedì 20 aprile, i ripetenti che torneranno sui banchi di scuola e si metteranno in gioco saranno:

Awed,

Gabriele Cirilli,

Elisa Esposito,

Mietta e

Francesco Pannofino.

Come rimandate ci saranno, inoltre, Raffaella Fico e Carmen Di Pietro, che la scorsa settimana non hanno superato l’esame di fronte alla temuta commissione.

Come funziona il programma

Come sempre, a guidare i volti noti del mondo dello spettacolo ci saranno i Maestrini, 13 bambini dai 7 agli 11 anni, che, lezione dopo lezione, prepareranno al meglio la classe sulle materie assegnate oggetto d’esame e su tutto il programma scolastico in generale. Ma sarà la Commissione, composta da cinque autentici maestri elementari, a sottoporre i Ripetenti alla prova finale e a decidere se gli esaminandi potranno essere “promossi” o “rimandati” alla puntata successiva. Chi riuscirà a superare la difficile prova? Ricordiamo che Back To School, un programma RTI in collaborazione con Blu Yazmine, scritto da Angelo Ferrari con Nicola Lorenzi, Lorenzo Almansi, Tommaso Corda, Ilenia Ferrari, Fabrizio Gasparetto, Marco Matteo, Alexio Biacchi, Ferdinando Sorbo, va in onda stasera su Italia 1 a partire dalle 21.20 circa.

Tutte le puntate, invece, sono disponibili in replica (e gratuitamente) sul portale Mediaset Infinity.