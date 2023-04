Raffaella Fico è fidanzata? Età e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato con Verissimo in compagnia della bravissima Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di oggi, pronta a raccontarsi a cuore aperto, anche la celebre showgirl Raffaella Fico! Parlerà delle sue delusioni in amore e della figlia. Ma la vera domanda è: ad oggi è fidanzata? Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo sul suo nuovo amore.

La vita privata di Raffaella Fico

Raffaella Fico ha una vita amorosa molto tormentata da sempre. Da quando è diventata famosa si hanno notizie delle sue storie d’amore, ma non sappiamo cosa abbia vissuto in adolescenza. Nel 2009 la bella showgirl ha avuto una relazione con il famoso calciatore Cristiano Ronaldo, ma il loro amore è durato poco meno di un anno. Dal 2011 al 2012 è stata fidanzata con Mario Balotelli: dall’unione, è nata Pia, riconosciuta ufficialmente dal padre solo tre anni dopo. Da quel momento, la showgirl ha avuto numerose fiamme, ma tutte molto brevi. Dal 2016 al 2018 è stata legata sentimentale ad Alessandro Moggi e la rottura è stata brusca. Forse è stata la sua ultima storia d’amore quella che l’ha delusa di più.

L’amore con Piero Neri

La sua ultima storia d’amore è nata nell’estate del 2021 e nonostante le buone premesse, è finita ben presto! È stata fidanzata con il noto e ricco imprenditore Piero Neri. Di recente ha rivelato in alcune storie su Instagram: “L’ho lasciato, si è rivelato una grande delusione. Una brutta pagina sentimentale da dimenticare”. Tutto il mondo del gossip è rimasto sconvolto, soprattutto perché i due avevano fatto bollenti dichiarazioni a “Le Iene”: “Facciamo sesso tutti i giorni, una volta l’abbiamo fatto anche nel bagno del dentista durante una visita”, avevano dichiarato. Hanno sempre lasciato intendere una grande complicità e una grande passione, che, però, sembra essere svanita nel nulla. Avevano iniziato a parlare anche di matrimonio, ma ad oggi sembra ovvio che non si farà.

Raffaella Fico è fidanzata?

Ad oggi, pare che la showgirl sia single. Dai suoi social non trapela nessun indizio di un nuovo amore, né lei ha dichiarato qualcosa in merito durante le ultime interviste. Par che l’ultima delusione sia stata molto grande e voglia concentrarsi soltanto sulla sua adorata figlia Pia.