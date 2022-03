Mario Balotelli innamorato, ‘Per sempre’: chi è la sua nuova fidanzata Francesca

Torna a far parlare di sé Mario Balotelli, il calciatore che spesso è stato al centro di polemiche. Sia nell’ambito calcistico, sia in quello ‘privato’: come dimenticare la bagarre sul riconoscimento della figlia, Pia, avuta con la showgirl e modella Raffaella Fico? Ora, però, Balotelli pare abbia messo ‘la testa a posto’ e pare proprio che abbia ritrovato l’amore. Il suo cuore batte per Francesca, una ragazza giovanissima che ha presentato ai suoi followers, migliaia e migliaia, sui social, con tanto di post e didascalia.

Chi è la nuova fidanzata di Mario Balotelli?

“L’amore è l’emozione più forte e bella che si possa provare, quindi amore grazie. Amiamoci per sempre”. Con questa didascalia e con una foto che lo ritrae al fianco di Francesca, Mario Balotelli ha presentato su Instagram la nuova fidanzata. Lei, appunto, si chiama Francesca Monti, ha 23 anni e sembrerebbe essere lontana dal mondo dello spettacolo. Stando alle prime indiscrezioni, pare che la giovane abbia origini marchigiane e lavori come cameriera vicino a Civitanova Marche. Poco fa, tra l’altro, i due sono stati paparazzati insieme in un ristorante di Massa Fermana, città in provincia di Fermo. Sarà la volta buona?

I due pare si siano conosciuti proprio la scorsa estate, quando il calciatore era in vacanza a Civitanova, nelle Marche. Insomma, una storia che dura un bel po’, con la speranza che questa volta per Balotelli ci sia il ‘per sempre’.

Chi è Mario Balotelli

Mario Balotelli Barwuah è nato a Palermo il 12 agosto del 1990 da Thomas, domestico e operaio edile, e Rose Barwuah: entrambi immigrati ghanesi. Poco dopo la sua nascita i genitori si sono trasferiti in provincia di Brescia: i problemi gravi di salute di Mario – che nei primi tre anni di vita è stato sottoposto a una serie di operazioni – e le difficoltà economiche, hanno spinto la famiglia a chiedere l’aiuto dei servizi sociali. Nel 1993 Mario è stato affidato alla famiglia Balotelli: inizialmente sta con loro durante la settimana e torna dai genitori nel weekend.

La carriera da calciatore

Mario, nonostante le difficoltà, è riuscito a diventare un noto calciatore e nell’arco di tre stagioni in prima squadra: ha conquistato tre scudetti, una Coppa Italia, una Supercoppa italiana e una Champions League. Si è poi trasferito al Manchester City e nel corso della sua brillante carriera ha giocato con le maglie di Milan, Liverpool, Nizza, Olympique Marsiglia e Brescia.