Raffaella Fico: chi è, età, carriera, oggi, figlia, chi è il fidanzato, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato con Verissimo in compagnia della bravissima Silvia Toffanin. Tra gli ospiti di oggi, pronta a raccontarsi a cuore aperto, anche la celebre showgirl Raffaella Fico! Parlerà delle sue delusioni in amore e della figlia. Siete curiosi e vorreste saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lei!

Chi è Raffaella Fico: età, carriera, Grande Fratello Vip

Raffaella Fico è nata a Cercola (Napoli) il 29 gennaio del 1988 ed è una showgirl, modella e attrice. Nata sotto il segno dell’acquario, oggi ha 35 anni. Raffaella si è diplomata al liceo socio-pedagogico e poi nel 2007 ha iniziato la sua carriera artistica. Nel 2008 ha raggiunto la popolarità, quando ha partecipato all’ottava edizione del Grande Fratello. Da lì ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo: ha recitato in diversi film, ha condotto vari programmi ed è stata testimonial per molte case di moda.

Vita privata: chi è il fidanzato, figlia

Nel 2009 la bella showgirl ha avuto una relazione con Cristiano Ronaldo, storia durata 11 mesi. Dal 2011 al 2012 è stata fidanzata con Mario Balotelli: dall’unione, il 5 dicembre del 2012 è nata Pia, riconosciuta ufficialmente dal padre solo nel 2014. Raffaella Fico dal 2016 al 2018 è stata legata sentimentale ad Alessandro Moggi. La sua ultima storia d’amore è nata nell’estate del 2021 e nonostante le buone premesse, è finita ben presto! È stata fidanzata con il noto e ricco imprenditore Piero Neri. Di recente ha rivelato in alcune storie su Instagram: “L’ho lasciato, si è rivelato una grande delusione”.

Foto e Instagram della showgirl

Raffaella Fico è molto seguita su Instagram, tant’è che negli ultimi anni è diventata anche una nota influencer. Con il suo account @ficoraffaella vanta 707 mila followers e condivide molti scatti dai suoi set fotografici professionali come modella. Ecco una foto della showgirl: