Back to School, chi è stato promosso e chi rimandato mercoledì 12 aprile 2023? Cosa è successo ieri

Chi è stato promosso e chi rimandato nella seconda puntata di Back to School? Il programma che vede al timone, per la prima volta, Federica Panicucci, sta continuando ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori. Protagonisti, per chi non lo sapesse, volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport, del cinema, che hanno deciso di mettersi in gioco e ritornare tra i banchi di scuola elementare per sostenere l’esame di quinta. Ma cosa è successo nella puntata di mercoledì 12 aprile?

Promossi e bocciati della seconda puntata di Back to school

Nella seconda e imperdibile puntata, i Ripetenti, quindi i volti noti del mondo dello spettacolo che torneranno sui banchi di scuola e si metteranno in gioco, tra domande di matematica e cultura generale, saranno:

Carmen Di Pietro

Raffaella Fico

Aldo Montano

Luca Onestini

Ricky Tognazzi

E, inoltre, come rimandata ci sarà Soleil Sorge, che la scorsa settimana non è riuscita a superare l’esame di quinta elementare. Chi di loro, quindi, è stato promosso e ha soddisfatto i 13 maestrini, tutti tra i 7 e gli 11 anni? E chi, invece, come Soleil rivedremo la prossima settimana?

Carmen Di Pietro e Raffaella Fico sono state rimandate

Aldo Montano è riuscito a rispondere a tutte le domande di matematica e fisica. Ed è stato promosso a pieni voti, proprio come Ricky Tognazzi. Soleil Sorge è stata promossa, lo stesso per Luca Onestini. Carmen Di Pietro, invece, non ha completato l’esame e la maestra ha deciso di chiudere e sospendere: troppi suggerimenti. Lei, quindi, è stata bocciata. Proprio come Raffaella Fico, che non è riuscita a rispondere alle domande di educazione civica e matematica. E loro due le rivedremo nella prossima puntata, come rimandate.

Quante puntate sono, concorrenti

In totale, sono sei le puntate di Back to School (quindi ne mancano quattro) E i personaggi che presto vedremo in tv sono:

Blind, Ivan Cattaneo, Katia Ricciarelli, Mietta e Riki per i cantanti

Beatrice Valli, Elisa Esposito e Luca Daffrè per gli influencer

Alessandro Cecchi Paone per la ‘categoria’ giornalista

i personaggi televisivi Awed, , Cecilia Capriotti, Elena Morali, Gabriele Cirilli, Gigi e Ross, Jo Squillo, Justine Mattera, Maria Monsè, Natasha Stefanenko.

I maestrini, invece, sono 13 bambini, tra i 7 e gli 11 anni, che hanno un solo compito in queste quattro puntate rimanenti: istruire e seguire nell’apprendimento i 30 protagonisti, ripetenti. Tutte le puntate, lo ricordiamo, sono disponibili in replica e gratuitamente sul portale Mediaset Infinity.