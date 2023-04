Back to School 2023, anticipazioni seconda puntata: chi sono i concorrenti

Dopo l’esordio e il successo della scorsa settimana, è tutto pronto per la seconda e imperdibile puntata di Back to school, il programma in cui 30 super big della tv, della musica e dello sport, sono costretti a rifare l’esame di quinta elementare. Alla conduzione Federica Panicucci, che ha preso il posto di Nicola Savino e che è affiancata da Gianluca Fubelli, il comico meglio conosciuto come Scintilla che è nel ruolo dell’indisciplinato capoclasse. Chi saranno i protagonisti di questa sera, mercoledì 12 aprile 2023?

Chi sono i ripetenti della seconda puntata di Back to School 2023

Questa settimana, per la seconda puntata, i Ripetenti, quindi i volti noti del mondo dello spettacolo che torneranno sui banchi di scuola e si metteranno in gioco, tra domande di matematica e cultura generale, saranno:

Carmen Di Pietro

Raffaella Fico

Aldo Montano

Luca Onestini

Ricky Tognazzi

E, inoltre, come rimandata ci sarà Soleil Sorge, che la scorsa settimana non è riuscita a superare l’esame di quinta elementare.

Come funziona il programma

A guidare i protagonisti, quindi i ripetenti, nello studio e nell’apprendimento ci saranno i Maestrini, cioè 13 bambini dai 7 agli 11 anni che, lezione dopo lezione, cercheranno di preparare al meglio la classe sulle materie assegnate, che sono oggetto d’esame. Sarà poi la Commissione, composta da cinque veri maestri elementari, a sottoporre i ripetenti alla prova finale e a decidere il loro destino: chi verrà promosso? E chi rimandato alla puntata successiva?

Dove vedere le repliche

Non ci resta che seguire la puntata di oggi, la seconda, per scoprire cosa succederà. Intanto, vi ricordiamo che l’appuntamento è per stasera, mercoledì 12 aprile, a partire dalle 21.20 circa su Italia 1. La puntata si potrà seguire in diretta tv, ma anche in streaming sul portale Mediaset Infinity: qui, gratuitamente, sono disponibili anche le repliche. Pronti a fare il tifo per il vostro personaggio preferito? Vi farà fare una bella figura o verrà bocciato e rimandato?