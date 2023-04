Back to School, chi sono i promossi e i bocciati della prima puntata: cosa è successo mercoledì 5 aprile 2023

Cosa è successo nella prima puntata di Back to School, che quest’anno, per la seconda edizione, vede alla conduzione Federica Panicucci, volto di tutte le mattine di Canale 5? E chi dei concorrenti, volti noti del mondo dello spettacolo, dello sport, della musica, è stato promosso all’esame di quinta elementare? E chi bocciato? Queste le domande che si rincorrono, soprattutto perché la trasmissione tra domande di cultura generale ed errori, appassiona da sempre migliaia e migliaia di telespettatori su Italia 1. Ecco cosa è successo ieri, mercoledì 5 aprile.

Chi è stato promosso o bocciato nella prima puntata di Back to School?

Nel programma Back to School a sfidarsi, in realtà con se stessi, saranno 30 super big della televisione italiana, della musica, dello sport, che saranno costretti a rifare l’esame di quinta elementare. Accanto a Federica Panicucci anche Gianluca Fubelli, meglio conosciuto come Scintilla, nel ruolo dell’indisciplinato capoclasse. Nella prima puntata di mercoledì 5 aprile abbiamo visto:

Michele Cucuzza

Jenny De Nucci

Valeria Marini

Pierpaolo Pretelli

Soleil Sorge

Walter Zenga.

Chi di loro è stato bocciato? E chi, invece, promosso e ha superato il temuto esame di quinta elementare?

Soleil Sorge, con un po’ di lacune in matematica, è stata bocciata. Lei è stata rimandata, nella seconda puntata dovrà sostenere di nuovo l’esame di quinta elementare.

Data prossima puntata e chi sono i concorrenti

Saranno sei le puntate e questi i personaggi che vedremo in tv:

Aldo Montano e Walter Zenga

Francesco Pannofino, Ricky Tognazzi e Jenny De Nucci per la ‘categoria’ degli attori

Blind, Ivan Cattaneo, Katia Ricciarelli, Mietta e Riki per i cantanti

Beatrice Valli, Elisa Esposito e Luca Daffrè per gli influencer

Alessandro Cecchi Paone e Michele Cucuzza per la ‘categoria’ giornalista

i personaggi televisivi Valeria Marini, Awed, Carmen Di Pietro, Cecilia Capriotti, Elena Morali, Gabriele Cirilli, Gigi e Ross, Jo Squillo, Justine Mattera, Luca Onestini, Maria Monsè, Natasha Stefanenko, Pierpaolo Pretelli, Raffaella Fico e Soleil Sorge.

I maestrini, invece, saranno 13 bambini, tra i 7 e gli 11 anni, che dovranno istruire e seguire nell’apprendimento i 30 protagonisti, ripetenti.