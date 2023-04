Back to School 2023 con Federica Panicucci, anticipazioni prima puntata: cast concorrenti e come funziona

Il conto alla rovescia si può attivare e l’attesa è quasi finita perché finalmente, per la gioia dei fan, da domani, mercoledì 5 aprile, su Italia 1 andrà in onda la seconda edizione di Back To School. Al posto di Nicola Savino, al timone lo scorso anno, ci sarà Federica Panicucci. Tra semplici domande di geografia, storia, matematica e tabelline, i protagonisti, volti noti del mondo dello spettacolo, dovranno studiare e superare l’esame di quinta elementare. Ce la faranno?

Chi sono i concorrenti della prima puntata di Back To School 2023

Nel programma Back to School a sfidarsi, in realtà con se stessi, saranno 30 super big della televisione italiana, della musica, dello sport, che saranno costretti a rifare l’esame di quinta elementare. Accanto a Federica Panicucci anche Gianluca Fubelli, meglio conosciuto come Scintilla, nel ruolo dell’indisciplinato capoclasse. Nella prima puntata di mercoledì 5 aprile ci saranno:

Michele Cucuzza

Jenny De Nucci

Valeria Marini

Pierpaolo Pretelli

Soleil Sorge

Walter Zenga.

Riusciranno a fare una bella figura?

Il cast completo

Saranno sei le puntate e questi i personaggi che vedremo in tv:

Aldo Montano e Walter Zenga

Francesco Pannofino, Ricky Tognazzi e Jenny De Nucci per la ‘categoria’ degli attori

Blind, Ivan Cattaneo, Katia Ricciarelli, Mietta e Riki per i cantanti

Beatrice Valli, Elisa Esposito e Luca Daffrè per gli influencer

Alessandro Cecchi Paone e Michele Cucuzza per la ‘categoria’ giornalista

i personaggi televisivi Valeria Marini, Awed, Carmen Di Pietro, Cecilia Capriotti, Elena Morali, Gabriele Cirilli, Gigi e Ross, Jo Squillo, Justine Mattera, Luca Onestini, Maria Monsè, Natasha Stefanenko, Pierpaolo Pretelli, Raffaella Fico e Soleil Sorge.

I maestrini, invece, saranno 13 bambini, tra i 7 e gli 11 anni, che dovranno istruire e seguire nell’apprendimento i 30 protagonisti, ripetenti.

L’appuntamento con Back To School, quindi, è per mercoledì 5 aprile, con la prima puntata, a partire dalle 21.30 circa su Italia 1. Le repliche sono disponibili su Mediaset Infinity.