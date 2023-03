Back to School 2, quante puntate sono? Anticipazioni

Ci siamo, la nuova edizione di Back to School 2 sta per prendere il via! L’appuntamento è su Italia 1 in prima serata e in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Come sempre alla conduzione troviamo la maestria e la bravura di Federica Panicucci che accompagnerà i telespettatori tra le vicissitudini dei concorrenti che si cimenteranno nell’esame di quinta elementare! Le emozioni ed i colpi di scena non mancheranno ma quante sono le puntate delle trasmissione? Ecco cosa sappiamo.

Back to School 2023 con Federica Panicucci: ecco quando inizia e chi sono i concorrenti

Back to School 2 torna su Italia 1

La prima puntata della trasmissione Back to School 2 condotta da Federica Panicucci andrà in onda su Italia 1 in prima serata il prossimo 5 aprile. Inoltre, come anticipato, il programma sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. Il format è semplice e vede la presenza di trenta volti noti del mondo della tv, dello sport e della musica che dovranno rifare l’esame di quinta elementare. Ad accompagnare i telespettatori in questo viaggio ricco di sorprese troveremo ancora una volta Federica Panicucci. Riusciranno i concorrenti a superare la prova con l’aiuto dei maestrini? Ed ancora, quante sono le puntate della trasmissione?

Le puntate e il cast

Complessivamente, le puntate della nuova, frizzante edizione di Back to School 2 sono sei e, come detto, sono invece trenta i concorrenti che dovranno rifare l’esame di quinta elementare. Riusciranno a passare la prova? Ecco i volti noti al grande pubblico, facenti parte del mondo della tv, del giornalismo, dello sport, dei social, che si cimenteranno nell’impresa: Francesco Pannofino, Ricky Tognazzi, Jenny De Nucci, Blind, Ivan Cattaneo, Katia Ricciarelli, Mietta, Riki, Beatrice Valli, Elisa Esposito, Luca Daffrè, Alessandro Cecchi Paone e Michele Cucuzza, Valeria Marini, Awed, Carmen Di Pietro, Cecilia Capriotti, Elena Morali, Gabriele Cirilli, Gigi e Ross, Jo Squillo, Justine Mattera, Luca Onestini, Maria Monsè, Natasha Stefanenko, Pierpaolo Petrelli, Raffaella Fico e Soleil Sorge.