Back to School, chi è stato rimandato e chi promosso ieri sera: cosa è successo dopo la puntata di martedì 25 gennaio 2022

Chi è stato rimandato e chi, invece, è stato promosso nel corso della quarta e imperdibile puntata di Back to School?. E’ questo quello che si domandano in tanti, tutti quelli che da settimane stanno seguendo il divertentissimo programma di Italia 1. Ma cosa è successo martedì 25 gennaio in prima serata? Scopriamolo insieme!

Back to School, chi è stato rimandato e chi promosso martedì 25 gennaio 2022?

Nuova puntata e nuovi personaggi pronti a mettersi alla prova. Questa settimana i ripetenti, che dovranno tornare tra i banchi di scuola e dovranno superare l’esame di quinta elementare, sono: Antonella Elia, Enzo Miccio, Eleonora Pedron, Gianluca Zambrotta e Andrea Zelletta. Tra i rimandati anche Totò Schillaci, che ha partecipato nella puntata precedente. Chi di loro ha superato il temuto esame e ha convinto la Commissione? E chi, invece, ritornerà la settimana prossima nel corso della quinta puntata?

Back to School, dove vedere le repliche e come funziona il programma

A guidare i vip, come sempre, i Maestrini, 12 bimbi dai 7 agli 11 anni. Poi, però, sarà la Commissione composta da cinque maestri a esaminare i concorrenti: chi di loro supererà la prova? Tutte le puntate, lo ricordiamo, sono disponibili in replica sul portale di Mediaset Play.

Quando c’è l’ultima puntata di Back to School?

Eccezionalmente di mercoledì, salvo cambiamenti del palinsesto, l’ultima puntata di Back to School, la quinta, andrà in onda mercoledì 26 gennaio in prima serata su Italia 1.