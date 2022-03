Ballando con le Stelle 2022-2023: quando inizia, cast e anticipazioni della prossima edizione

Dopo la vittoria di Arisa, la cantante in coppia con Vito Coppola, a Ballando con le Stelle, i riflettori si sono spenti sulla trasmissione del sabato sera di Milly Carlucci. Ma per poco perché un’indiscrezione ha mandato in subbuglio tutti i telespettatori, quelli che non vedono l’ora di rivedere i personaggi del mondo dello spettacolo, che si ‘improvvisano’ ballerini, sul palco. Sì, perché la prossima edizione del programma potrebbe slittare.

Ballando con le Stelle slitta a febbraio 2023?

A lanciare la bomba il sito di Dagospia, che ha diffuso un’indiscrezione non certo positiva per i telespettatori di Ballando con le Stelle. Sì, perché il programma potrebbe essere slittato direttamente al 2023: se così fosse, quindi, il talent dove personaggi del mondo dello spettacolo, dallo sport alla politica, si mettono in gioco a colpi di ‘danza’ non dovrebbe andare in onda in autunno, come accade da sempre, ma nel febbraio del 2023, dopo il Festival di Sanremo che vedrà alla conduzione, ancora una volta Amadeus.

La possibile data di inizio

Come spiega Dagospia, che ha lanciato la ‘bomba’, “sul tavolo c’è l’ipotesi di uno slittamento di Ballando con le stelle, colpa della presenza dei Mondiali che stravolgeranno non poco la programmazione autunnale. Ma siamo nel campo delle ipotesi, per le certezze bisognerà attendere ancora qualche settimana”. Quindi, Ballando con le Stelle potrebbe iniziare nel 2023, a febbraio. E lo stesso potrebbe accadere con Il Cantante Mascherato, l’altro show di successo che vede alla conduzione Milly Carlucci e che ora sta andando in onda con la terza edizione.

Novità (anche) per il Cantante Mascherato

Nonostante gli ascolti non siano ottimi, nei giorni scorsi è stata divulgata la notizia della riconferma dello show, Il Cantante Mascherato, che giunge così alla quarta edizione. Sempre secondo Dagospia, però, “al momento il titolo sembrerebbe traballare non poco. Potrebbe finire in panchina perché poco convincente e redditizio”. Insomma, un duro colpo per la padrona di casa, Milly Carlucci, che forse dovrà fare i conti con la chiusura dello show (non c’è ufficialità) e con il probabile slittamento a febbraio di Ballando con le Stelle.