Ballando con le Stelle 2022, chi ha vinto ieri? La classifica dopo la prima puntata di sabato 8 ottobre, la coppia eliminata

Se ne parlava da tempo, ma finalmente il giorno tanto atteso è arrivato. E questa sera, in prima serata, è andata in onda la prima e imperdibile puntata di Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera che da anni appassiona i telespettatori. Alla conduzione, come sempre, Milly Carlucci, protagonisti invece personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport che hanno deciso di mettersi in gioco. E scendere in pista accanto a professionisti del settore. Chi ha vinto nel corso della prima puntata?

Chi è la coppia vincitrice della prima puntata di Ballando con le Stelle

Sono diverse, come sempre, le coppie che si sono messe in gioco. Ecco tutti i vari abbinamenti:

Alessandro Egger e Tove Villfor

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu

Dario Cassini e Lucrezia Lando

Ema Stokholma e Angelo Madonia

Gabriel Garko e Giada Lini

Giampiero Mughini e Veera Kinnunen

Iva Zanicchi e Samuel Peron

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca

Marta Flavi e Simone Arena

Paola Barale e Roly Maden

Rosanna Banfi e Simone Casula

Chi di loro ha vinto? E quale coppia è stata eliminata?

La classifica e i punteggi di ieri

Ecco, di seguito, la classifica con i vari punteggi delle coppie:

Iva Zanicchi e Samuel Peron 45 punti

Gabriel Garko e Giada Lini 44 punti

Giampiero Mughini e Veera Kinnunen 42 punti

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca 42 punti

Alesssandro Egger e Tove Villfor 41 punti

Enrico Montesano e Alessandra Tripoli 40 punti

Ema Stokholma e Angelo Madonia 34 punti

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu 33 punti

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina 32 punti

Marta Flavi e Simone Arena 28 punti

Dario Cassini e Lucrezia Landro 22 punti

Rosanna Banfi e Simone Casula 22 punti

Alla fine, però, nessuna coppia è stata eliminata