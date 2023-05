Ballando con le Stelle 2023, quando inizia? Data e cast concorrenti

Manca sempre meno tempo per l’inizio di “Ballando con le Stelle 2023”, con il programma di Milly Carlucci che è attesissimo dagli spettatori di Rai 1. Ad aver tenuto l’attenzione alta sulla trasmissione, la questione legata alla composizione della giuria: ha generato una polemica la presenza, o meno, di Selvaggia Lucarelli, con la Rai che alla fine ha riconfermato la nota giurata del programma.

Quando arriverà in televisione “Ballando con le Stelle 2023?

I rumors più rosei legati all’inizio del programma, parlano di uno start nella serata di sabato 21 ottobre 2023, con il programma che continuerà a essere l’appuntamento fisso del sabato sera. La trasmissione dovrà riempire il palinsesto di Rai 1 autunnale e invernale, andando a inserirsi nel periodo da ottobre a dicembre 2023 con le proprie puntate. Secondo le voci di corridoio di viale Mazzini, la trasmissione di Milly Carlucci potrebbe addirittura accompagnarci fino a poco prima delle vacanze natalizie.

Il cast del talent danzesco di Rai 1

Come detto, la Rai si sta sbilanciando lentamente sul cast che comporrà il programma televisivo. Pochi giorni fa, è stato confermato il poker della giuria, che anche quest’anno vedrà i volti di Selvaggia Lucarelli, Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Carolyn Smith. Pazienza se tra i quattro giurati non scorra più buon sangue, specie poi tra la Lucarelli e i suoi colleghi giurati. Rimane insistente, comunque, la voce di Barbara D’Urso all’interno del programma. Sembra finita la sua esperienza decennale in Mediaset, con un contratto Netflix che avrebbe appena firmato per lanciare un reality sulla piattaforma streaming. Impegno che, però, non impedirebbe la presenza della conduttrice su Rai 1: ma fosse così, in quale ruolo? Tanti l’aspettavano nel ruolo di giurata od opinionista d’eccellenza nella trasmissione, ma qualcuno ora ipotizza anche un altro importante ruolo: quello di ballerina e quindi concorrente nell’edizione del programma per l’anno del 2023.