Incidente in moto a Roma per Beppe Convertini: cosa è successo al conduttore di Linea Verde

Beppe Convertini è un conduttore televisivo e radiofonico che, nelle ultime ore ha spaventato il suo pubblico essendosi mostrato, in foto, nel letto d’ospedale. ed è stato proprio Convertini a chiarire cosa è successo con un lungo post che ha pubblicato su Instagram nel quale ha reso noto: “Purtroppo sono in ospedale dal due giorni. Ecco cosa succede quando sei in moto e un’auto ti taglia la strada…”.

L’incidente in moto e il ricovero in ospedale

Il volto noto di Linea Verde si trova ricoverato da quando due settimane fa è stato coinvolto in un incidente stradale e solo grazie al lavoro svolto dai sanitari dell’ospedale San Filippo Neri “il mio occhio e il mio naso sono tornati al loro posto!”. Eppure, nonostante le gravi ferite riportate nello scontro Convertini non si è fermato. “In queste due settimane ho lavorato nonostante la faccia completamente distrutta, occhio nero, naso rotto, punti di sutura naturalmente per il senso del dovere inculcatomi in famiglia e nella mia amata Puglia”.

L’intervento chirurgico

Ma le conseguenze riportate sono state estremamente serie e il conduttore è stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico e pertanto si è dovuto fermare “per qualche giorno perché non potevo fare altrimenti”. Nonostante stia attraversando un periodo difficile Beppe Convertini non manca di guardarsi intorno, soprattutto oggi che si trova in un ospedale dove “si fanno tanti incontri con persone che stanno soffrendo realmente e necessitano di aiuto… almeno ricordiamoci di regalare loro un sorriso. È la migliore terapia”.

La reazione di amici e fan

Il post ha indotto gli amici, i conoscenti, i suoi fan a commentare con auguri di pronta guarigione, attestati di stima e grande affetto. Parole che hanno dimostrato che il conduttore non è entrato nelle case degli italiani solo attraverso lo schermo, ma è riuscito a fare breccia anche nei cuori della gente.