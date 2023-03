Beppe Convertini, chi è la sorella Maria: età, lavoro, il loro legame speciale, foto

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Milly Carlucci, Mietta, Simone Montedoro e Valerio Scanu, rispettivamente conduttrice ed ex concorrenti de Il Cantante Mascherato, anche il conduttore Beppe Convertini, volto storico di Linea Verde. Che si racconterà a cuore aperto. Dalla carriera all’amore per la sua famiglia e per la sorella Maria.

Beppe Convertini e il rapporto speciale con la sorella Maria

Beppe Convertini, noto conduttore televisivo e radiofonico, con un passato da modello e attrice, è legatissimo alla sua famiglia, alla mamma e alla sorella. Lui, giovanissimo, ha dovuto fare i conti con la morte del papà e quel lutto, quel vuoto, non ha fatto altro che unire ancora di più la sua famiglia. Della sorella Maria non abbiamo molte informazioni, ma è sicuramente una donna lontano dal mondo del gossip e dai riflettori. Non sappiamo cosa faccia nella vita, ma magari lo scopriremo oggi durante l’intervista ai microfoni di Serena Bortone.

Pechino Express insieme?

Quello che è certo è che tra Beppe e sua sorella Maria c’è un rapporto unico. E il conduttore qualche tempo fa, intervenuto come ospite nella trasmissione di RTL 102.5 News Trend&Celebrities, condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri, ha raccontato di voler partecipare a un reality. Proprio con lei. “Adesso sono molto contento di riprendere il mio viaggio con Linea Verde – aveva detto – che mi porta a scoprire usi, costumi, tradizioni, colori, sapori e profumi. Sono felice così. Sono molto fortunato. Ma vorrei partecipare a Pechino Express. È molto affascinante, permette di conoscere nuove culture e di confrontarsi con le difficoltà, avendo poche risorse a disposizione. Se dovessi farlo lo farei sicuramente con qualche mio nipote che ama viaggiare oppure con mia sorella Maria”.