Beppe Convertini: chi è, età, carriera, sorella e mamma, oggi, padre, Linea Verde, fidanzata, vita privata e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Milly Carlucci, che dal 18 vedremo al timone de Il Cantante Mascherato, Valerio Scanu, Mietta e Simone Montedoro, anche Beppe Convertini, il conduttore ora in libreria con Paesi miei – in viaggio con Linea Verde. In collegamento con lui anche la mamma, la sorella e la nipote.

Dagli esordi al debutto di Beppe Convertini

Beppe Convertini, all’anagrafe Giuseppe, è nato il 20 luglio 1971 a Martina Franca ed è un noto attore, conduttore televisivo e radiofonico. Sappiamo che la sua adolescenza è stata un po’ difficile: a 17 anni infatti ha perso il padre a causa di un tumore restando con la madre, alla quale è molto legato, e alle sue due sorelle. Nel 1989 si è trasferito a Torino per studiare ma al tempo iniziò anche lavorare come modello prima di approdare in tv. E’ molto legato ai temi sociali e umanitari: promotore di missioni come ad Haiti, ma anche ai terremotati in Abruzzo.

I suoi successi

Beppe Convertini ha iniziato la sua carriera nel 1987, quando ha partecipato per due edizioni al Festival della Valle D’Itria nella sua città, poi ha lavorato come modello e ha calcato le passerelle per grandi stilisti, da Milano a New York. Successivamente ha preso parte ad alcune produzioni televisive e radiofoniche, ma è nel 1994 che ha debuttato sul grande schermo con il film Belle al bar e in tv con il Festivalbar con Amadeus e Federica Panicucci. A teatro, invece, ha debuttato con Il passerotto. Ma non solo. Lo abbiamo visto anche nella serie tv Le tre rose di Eva su Canale 5. E la sua carriera cinematografica è legata a 20 film, alcuni anche con Michele Placido, Carlo Vanzinia, Nino Manfredi. Conduttore de La Vita in Diretta Estate, Convertini è volto storico di Linea Verde.

Chi è la fidanzata, vita privata

Non sappiamo gran ché della sua vita sentimentale, non avendo mai reso noto se single o fidanzato. Beppe comunque non ha figli. E, a quanto pare, single. Lui è legatissimo alla famiglia: alla mamma, alla sorella e alla nipote. Da loro, dalle sue origini, non si distacca mai.

Beppe Convertini punta tutto su Instagram

L’attore ha anche un profilo Instagram molto seguito, potete trovarlo come @beppeconvertini