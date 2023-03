Quali sono le maschere de Il Cantante Mascherato 2023? Indizi e anticipazioni. Direttamente dal profilo Instagram de “Il Cantante Mascherato”, arrivano le anticipazioni della nuova stagione del programma condotto da Milly Carlucci su Rai 1 in prima serata. Il programma della nota conduttrice Rai partirà questo sabato, 18 marzo 2023 alle 21.20. A livello di auditel, dovrà vedersela con l’inizio di un altro celebre programma, ma su Mediaset: infatti nella stessa serata partirà il Serale di Amici.

Le maschere de Il Cantante Mascherato 2023

Se Amici si è accaparrato quest’anno i volti di Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè nel ruolo di giudici della scuola, “Il cantante mascherato” ha scelto come investigatori le personalità di Christian De Sica, Iva Zanicchi, Serena Bortone, cui si aggiungono anche Flavio Insinna e Francesco Facchinetti. La prima maschera annunciata dal una storia Instagram di Milly Carlucci, che definiremmo molto “spoiler”, è quello della maschera a Cuore, ovvero “del cantante mascherato per una sera”. Orientativamente, dovrebbe essere ripresa l’idea del “ballerino per una notte” di Ballando con le Stelle”.

Nel video si individua il nome di Massimo Ranieri, poi la scritta Gigi (Gigi D’Alessio?), Ornella (Ornella Vanoni?), quello del cantautore Morgan, poi Patty, che potrebbe stare per Patty Pravo. Infine, su un foglio, compaiono le iniziali di Bo: per alcuni, si tratterebbe di Bobby Solo, peraltro ritornato recentemente a suonare in un programma della Rai. Sulle maschere, la Rai ha dato un altro importante spoiler ai propri più accaniti spettatori.

Infatti, a “Il Cantante Mascherato 2023″ troveremo quest’anno: il Cigno, i Colombi, Criceto/Cricetina, Stella, Squalo, Riccio, Ciuchino, Rosa Rossa, Ippopotamo, Porcellino, Cavaliere veneziano e Scoiattolo nero. Sulle potenziali canzoni di sabato, la storia Instagram ci fa intuire come potranno andare in onda i pezzi di “Certe notti”, “Erba di casa mia”, “La voce del silenzio”, “Mentre tutto scorre” e “Noi due nel mondo nell’anima”.