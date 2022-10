Ballando con le Stelle: Alberto Matano su tutte le furie a Domenica In, la critica a Selvaggia Lucarelli

Ancora contrati tra concorrenti e giudici nello show di Milly Carlucci, Ballando con le stelle 2022. La seconda puntata ha generato diversi malcontenti, a partire da Alberto Matano, che si è scagliato contro i cinque giurati.

Alberto Matano su tutte le furie a Domenica In

Ad Alberto Matano non sarebbe piaciuto l’atteggiamento di Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith: “La giuria non può pensare di avere sempre ragione. Il tesoretto, fin dai tempi di Sandro Mayer, è nato con l’intento di salvare, ripescare, chi è stato penalizzato dalla giuria. Io ieri sera ho visto una giuria altalenante e bizzarra”, ha detto Matano.

La critica però non è finita qui: il giornalista ha continuato anche nel programma di Mara Venier, Domenica In, in cui si è collegato telefonicamente e ha commentato l’accaduto puntando il dito contro Carolyn, che aveva annunciato di non voler dare più di sei come voto ai concorrenti. Per Gabriel Garko, Alessandro Egger e Alex Di Giorgio però ha fatto “uno strappo alla regola”, dando 10 alla loro performance.

Matano contro Lucarelli e Smith: “Chi è uscito prima è stato svantaggiato”

“Prima si dice una cosa poi se ne fa un’altra, chi è uscito prima è stato svantaggiato” ha evidenziato Matano. Ma oltre a Carolyn, Matano non si è risparmiato neanche con Selvaggia Lucarelli. La giornalista infatti aveva chiesto ad Enrico Montesano di portare in pista qualcosa di nuovo e Matano non ci è stato: “Non si possono dire queste cose a Montesano e poi altri che portano il loro mondo vanno bene. Bisogna essere più obiettivi e meno istintivi”.

E, infine, rivolgendosi a Guillermo Mariotto ha detto: “Si diverte a dare zero, uno o dieci a seconda dei casi sbilanciando così la gara” dice Alberto Matano, sostenuto anche da Alessandra Mussolini a Domenica In.