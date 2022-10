Ballando con le Stelle, siparietto tra Lucarelli e il fidanzato Biagiarelli. Anastasia Kuzmina: ‘Vorrei prendere un caffè con lui’

Dopo i contrasti nati nella prima puntata tra Iva Zanicchi e Selvaggia Lucarelli, a Ballando con le Stelle continua a non correre buon sangue tra giudici e concorrenti. La Lucarelli è stata protagonista nell’ultima puntata, quella di ieri 15 ottobre, di un fuori programma con il fidanzato in gara, Lorenzo Biagiarelli.

Anastasia Kuzmina: “Voglio prendermi un caffè con Lorenzo”

Il cuoco della tv gareggia insieme alla maestra Anastasia Kuzmina. I due sono saliti in pista con la musica di “Le tagliatelle di Nonna Pina” e hanno spopolato all’esito finale con un punteggio molto buono, ovvero, 32 punti. La coppia artistica, ribattezzata “nucleo provvisorio” da Selvaggia Lucarelli, ha sollevato una polemica in studio.

Botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e il fidanzato

La ballerina Anastasia, infatti, ha detto che vorrebbe frequentare Lorenzo anche al di fuori dello show: “Noi ci vediamo solo in sala, non ci frequentiamo fuori“. Per l’insegnante sarebbe necessario vedersi fuori dallo studio per poter alimentare il feeling e creare più sintonia. Selvaggia Lucarelli, agguerrita, ha risposto tempestivamente: “Com’è che ti vuoi frequentare fuori di qui? Non ti basta?”. Anastasia a sua volta si è giustificata così: “Mi vorrei prendere un caffè con lui”.

A quel punto Lorenzo Biagiarelli, trovatosi nel bel mezzo del botta e risposta, si è giustificato dicendo: “Dai, abbiamo entrambi trent’anni e siamo in due fasi diverse della vita“. La risposta di Selvaggia ha chiuso la discussione, aggiudicandosi anche l’applauso dal pubblico: “Vabbè ne parliamo a casa”, ha risposto.

Selvaggia Lucarelli a Gabriel Garko: “Hai voglia di un caffè con me?”

Come se non bastasse però, la presidente di giuria Carolyn Smith ci ha messo del suo: “Sento meno il terzo incomodo, però questa non è una scusa. Per la prossima settimana voglio un Paso Doble, ho bisogno di sensualità tra voi”. Selvaggia sbotta: “Ah Carolyn, dov’è tuo marito?”.

La gara ha poi ripreso senza inconvenienti o polemiche, ma al turno di Gabriel Garko, Selvaggia ha dato il colpo finale: “Gabriel, hai voglia di un caffè con me?! Solo se balliamo insieme? Vediamo, tutto è possibile… bisogna sempre lasciarsi una porta aperta, con Gabriel un portone! Lo dico con il cuore. E mi dispiace… perché ho un conflitto di interessi, ma non con te! Sei quasi il mio preferito”, ha detto la Lucarelli, concludendo definitivamente il siparietto.