Ballando con le Stelle, chi ha vinto ieri? Quale coppia è stata eliminata, la classifica dopo la puntata di sabato 5 novembre 2022

Continua ad infiammarsi la pista da ballo più famosa di sempre, quella di Ballando con le Stelle, il programma del sabato sera di Rai 1 che da anni, ormai, appassiona i telespettatori. Protagonisti volti noti del mondo dello spettacolo, che hanno deciso di mettersi in gioco, di studiare e di improvvisarsi ballerini, accompagnati da chi danza per mestiere. Ma cosa è successo nella puntata di sabato 5 novembre? Quale coppia è stata eliminata e ‘parcheggiata’ in panchina in attesa dell’eventuale sorteggio?

Quale coppia è stata eliminata a Ballando con le Stelle

La scorsa settimana non c’è stata nessuna eliminazione. Luisella Costamagna, che aveva minacciato di ritirarsi a causa dei continui infortuni, sollecitata dal pubblico e dagli applausi aveva deciso di esibirsi lo stesso. E di non rinunciare al sogno, lei che aveva conquistato fin dall’inizio i temuti giudici. La puntata, però, si era conclusa con la vittoria di Enrico Montesano e Alessandra Tripoli, che avevano ottenuto il tesoretto da parte di Alberto Matano.

Ieri, però, cosa è successo? E chi ha dovuto abbandonare la pista? In attesa di scoprire cosa è successo, ecco intanto chi si è esibito:

Ecco tutti gli abbinamenti:

Alessandro Egger e Tove Villfor

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu

Dario Cassini e Lucrezia Lando

Ema Stokholma e Angelo Madonia

Gabriel Garko e Giada Lini

Giampiero Mughini e Veera Kinnunen

Iva Zanicchi e Samuel Peron

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca

Paola Barale e Roly Maden

Alla fine ad essere eliminata è stata la coppia formata da Giampiero Mughini (che ha protestato e non poco contro i Giudici e in particolare contro Matano!) e Veera Kinnunen dopo un ballottaggio a tre con le coppie Cassini/Lando e Biagiarelli/Kuzmina.

La classifica e i punteggi di ogni coppia

Chi ha trionfato nella puntata di ieri ed è riuscito a racimolare un bel po’ di punti, convincendo tutti i giurati?

A vincere è stata invece la coppia formata da Enrico Montesano e Alessandra Tripoli con 50 punti. Ecco la classifica completa: