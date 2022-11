Ballando con le Stelle, anticipazioni 5 novembre 2022: ospiti, classifica, arriva Wanda Nara

Si torna a scendere in pista e come ogni sabato su Rai 1 l’appuntamento, subito dopo il TG1, è con Ballando con le Stelle, lo show condotto da Milly Carlucci. E che vede protagonisti volti noti del mondo dello spettacolo, che hanno deciso di mettersi in gioco, di studiare e di improvvisarsi ballerini. C’è chi sta riuscendo nell’impresa, chi ancora deve lavorare sodo per convincere la giuria, quella agguerrita composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Carolyn Smith, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto.

Chi ha vinto la scorsa puntata di Ballando con le Stelle

Ma vediamo cosa è successo nella quarta puntata e chi è in cima alla classifica:

Enrico Montesano e Alessandra Tripoli hanno ottenuto il tesoretto

Ivan Zanicchi e Samuel Peron 61 punti (con metà tesoretto)

Ema Stokholma e Angelo Madonia

Gabriel Garko e Giada Lini

Alessandro Egger e Tove Villfor

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina

Rosanna Banfi e Simone Casula

Paola Barale e Roly Maden

Giampiero Mughini e Veera Kinnunen

Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca

Dario Cassini e Lucrezia Lando

Wanda Nara è ballerina per una notte

Tra una salsa e un tango, in pista, come ballerina per una notte, scenderà Wanda Nara, l’ex moglie argentina e procuratrice di Mauro Icardi, che negli ultimi giorni sta facendo molto discutere sui social. Lei, che dovrà imparare una coreografia in poco tempo, riuscirà a convincere i giurati e a portare a casa un bel punteggio?