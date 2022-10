Wanda Nara a letto con il nuovo fidanzato L-Gante: il video, come ha reagito l’ex Icardi

Wanda Nara a letto con L-Gante. Una scena che è possibile vedere nel nuovo video del rapper argentino, dove la ex compagna di Mauro Icardi si vede in atteggiamenti intimi con l’artista sudamericano. I giornali di gossip sono esplosi davanti al video, insinuando già una relazione amore tra quella che fu la moglie di Maxi Lopez e il cantautore proveniente dall’Argentina. A tutto ciò, interessa anche la reazione di Maurito, che da poco si è lasciato proprio con la showgirl sudamericana e sua storica agente.

Il possibile legame sentimentale tra la Nara e L-Gante, potrebbe essere stato palesato nel video musicale “El ultimo romantico” del rapper. Qui, oltre a comparire in atteggiamenti intimi, i due si trovano nudi a letto. A far infiammare l’atmosfera, è anche il fatto di come entrambi abbiano pubblicato l’immagine sui propri profili Instagram. Icardi, viste le immagini, non avrebbe preso benissimo la situazione, chiamando subito la Nara per avere chiarimenti.

La reazione di Maurito al video di Wanda Nara

Icardi non l’avrebbe presa per nulla bene. Tutto ciò, viene confermato da fonti vicino al giocatore argentino: “ha telefonato subito a Wanda, le ha chiesto di tornare in Turchia e farla finita con questa farsa mediatica. Mauro non sa più che parole usare: è arrabbiato e allo stesso tempo triste. Il Galatasaray non è contento di quello che sta combinando l’attaccante, che in questo modo rischia di finire la sua carriera prima del previsto”.