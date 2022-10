Wanda Nara è incinta del rapper L-Gante? L’ex Icardi: ‘Non può essere’

Wanda Nara e Mauro Icardi di nuovo sotto i riflettori. L’ultimo rumor vedrebbe la procuratrice incinta: aspetterebbe un figlio dal presunto nuovo compagno, il rapper 22enne L-Gante. Ma Icardi è intervenuto subito sulla questione.

Wanda Nara incinta di un altro

La procuratrice e il calciatore del Galatasaray hanno ufficializzato la rottura e adesso sono di nuovo protagonisti del gossip, sia in Italia che in Argentina, la loro terra natale. L’ultima indiscrezione riguarderebbe Wanda Nara, sembrerebbe che lei aspetti un figlio dal suo compagno, un rapper 22enne.

Icardi smentisce: “Non può rimanere di nuovo incinta”

Il rumors però è stato prontamente smentito da Icardi che rispondendo a una domanda fattagli da un fan su Instagram nelle scorse ore ha detto: “La domanda sulla gravidanza non ha nemmeno bisogno di una risposta. Ha già risposto lei. Chi segue la nostra storia sa che abbiamo avuto Isabella sei anni fa e non può rimanere di nuovo incinta. Niente di più”, ha detto Mauro.

L’incontro tra Icardi e Wanda in Argentina

Continuando a rispondere alle domande dei follower il calciatore ha rivelato altri dettagli sul suo incontro con Wanda Nera, ormai ex fidanzata, incontrata di recente a Buenos Aires: “Sono andato a Buenos Aires per stare con Wanda, per parlare, per cercare di risolvere, perché tutto questo mi sembrava troppo… non c’è parola per descrivere quello che sta facendo, perché non è ciò che la caratterizza, non è ciò che sente, non è ciò che ha dentro di sé – ha concluso Icardi -. Abbiamo dormito insieme, siamo stati insieme tutta la notte, tutta la domenica, e lunedì a mezzogiorno sono tornato perché mi allenavo”.