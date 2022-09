Wanda Nara ha un nuovo fidanzato? Ecco chi è L Gante e perché è finita la storia con Icardi

È finito l’incantesimo tra Wanda Nara e Mauro Icardi. L’ufficializzazione della loro separazione, dopo un lungo tira e molla, è avvenuta qualche giorno fa. Tuttavia, oggi la donna appare serena e felice al fianco di un nuovo fidanzato che pare appartenga al mondo della musica. Chi sarà?

Leggi anche: Wanda Nara e Mauro Icardi si separano: il post su Instagram

Wanda Nara e Mauro Icardi si sono separati

Come anticipato, dopo un lungo tira e molla, la storia d’amore tra Mauro Icardi e Wanda Nara è giunta al termine. La coppia ha ufficializzato la separazione qualche giorno fa tramite un comunicato ufficiale, ma ecco le parole della donna:

‘Per me è tanto doloroso attraversare questo periodo. Però visto che sono molto esposta è meglio che si sappia da me. Questo per evitare speculazioni ed informazioni non veritiere. Non darò altri dettagli sulla mia separazione. Vi chiedo per favore di capirmi e non soltanto per me, ma anche per i miei figli’.

Un nuovo amore per Wanda?

In Argentina la notizia della separazione tra Wanda Nara ed Icardi ha fatto molto clamore e, stando a quanto svelato nel talk show LAM, la copia avrebbe litigato a causa di un famoso cantante argentino. Di chi si tratta? Ad oggi, Wanda sarebbe felicemente al fianco di L Gante, indiscrezioni poi riportate anche da Dagospia. Ecco quanto è possibile leggere sul portale:

‘Nella vita di Wanda Nara, dopo la rottura con Mauro Icardi, c’è già spazio per un altro uomo. Da settimane l’imprenditrice sarebbe vicina a L-Gante, giovane cantante argentino. Secondo quanto emerso nel programma tv Socios del Espectaculo, Wanda avrebbe avuto un incontro ravvicinato con L- Gante la sera prima di dare l’annuncio della separazione su Instagram’.

Tutto sembra dunque collidere verso la nascita di un nuovo flirt. Sarà vero amore tra i due?