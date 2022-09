Wanda Nara e Mauro Icardi si separano: il post su Instagram

Dopo un lungo matrimonio, presunti tradimenti e tanti alti e bassi, il rapporto d’amore tra l’argentina Wanda Nara e il calciatore Mauro Icardi è giunto al capolinea. E questa volta a dirlo, sui social dove è seguitissima, è stata proprio la showgirl. Poche parole messe nero su bianco e un annuncio che in molti già si aspettavano perché la crisi era nell’aria. Ora è ufficiale.

Cosa ha detto Wanda Nara sulla fine del matrimonio con Icardi

Wanda Nara ha annunciato la fine del matrimonio sui social, tra una storia e l’altra.

“Mi risulta molto doloroso – ha spiegato – vivere questo momento. Ma vista la mia esposizione e le speculazioni mediatiche che stanno venendo fuori preferisco che si sappia da me. Non ho nulla da dichiarare e non voglio dare alcun tipo di dettagli su questa separazione. Per favore vi chiedo di capire, non solo per me, ma anche per i nostri figli”.

Si parlava di separazione già da tempo, tra smentite e foto sui social. Ora, però, è stata proprio lei a voler chiarire, mentre da Icardi non è ancora arrivata nessuna comunicazione. Starà metabolizzando la fine di questo matrimonio.