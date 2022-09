Wanda Nara, Mauro Icardi pubblica le chat dopo la separazione. Prima le dice ‘Sei tossica’, poi ‘Ti amo’

La separazione tra Mauro Icardi e Wanda Nara continua a far parlare nonostante ormai l’annuncio risalga a qualche giorno fa. Ad annunciarlo era stata la showgirl e imprenditrice argentina.

Il matrimonio tra i due è sempre stato molto pubblico, condiviso sui social, sui giornali. E adesso è l’ex capitano dell’Inter Icardi a pubblicare alcune conversazioni private tra lui e la sua ex moglie sui social network. Una condivisione con fan e follower forse anche eccessiva, dove i due condividono passo passo liti e riappacificazioni.

Sui social la lite tra Icardi e la moglie

Icardi aveva pubblicato sui media i tentativi dell’ex moglie di contattarlo diversamente da quanto da lei sostenuto che dichiarava di non volere più avere a che fare con lui. Poi improvvisamente quelle storie sono scomparse e ne sono apparse altre e alla fine una in cui i due si videochiamavano.

In uno degli screenshot pubblicati da Icardi su Instagram si legge lui che scrive a Wanda: “Sei single, o dici di esserlo, ma sei tossica”. Ma poi a distanza di pochissimo un altro post nel quale viene pubblicata la risposta di lei che chiedeva come mai fosse uscito e non fosse rimasto a dormire con il bambino. E il calciatore ha risposto che non le doveva spiegazioni perché lei lo aveva lasciato “Adesso vuoi gestire anche la mia vita anche da separati?”. E ancora Wanda: “Perché sei un bugiardo, da sposato e da single”. In conclusione Mauro Icardi avrebbe risposto: “Siamo uguali!”.

Insomma sembra si tratti di una lite tra marito e moglie o forse una lite tra ex? Tutto questo non appare molto chiaro come non si capisce bene come mai scelgano di condividere con i loro follower in questioni private.