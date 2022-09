Wanda Nara è fidanzata con Martin Payero? Chi è, Instagram

Non si fermano i rumors su Wanda Nara. Dopo la recente separazione con Mauro Icardi, sembrerebbe che la donna abbia già un altro flirt. Anche stavolta pare trattarsi di un calciatore, un noto centrocampista argentino: Martin Payero, sarà scoccata la scintilla tra lui e Wanda?

Wanda Nara e Martin Payero

L’uomo finito al centro del chiacchiericcio sembrerebbe essere Martin Payero, che — come anticipato — è un centro campista del Boca Juniors, squadra del Buenos Aires. Classe 1998, Payero è tornato in Argentina dopo aver trascorso un anno in Inghilterra dove ha giocato al Middlesbrough.

L’incontro in discoteca

I due, si sarebbero incontrati in una grande discoteca di Buenos Aires e — secondo quanto riportato dal quotidiano Clarin — i due sarebbero stati visti in occasione di un incontro che aveva come fine quello di trascorrere una serata insieme nelle sale riservate ai Vip del locale, all’insegna della musica e di qualche drink.

Presente anche L Gante

Ciò che ha fatto discutere durante quest’incontro è stata la presenza in discoteca anche del 22enne L Gante, conosciuto cantante rapper argentino. Presenza, tuttavia, che è stata subito smentita da Kennys Palacios, stilista e migliore amico di Wanda.