Icardi contro l’ex Wanda Nara: ‘Lo zimbello di tutti’

Sembra non trovare fine la saga tra Mauro Icardi e Wanda Nara. Questa volta a parlare è stato proprio Icardi che, dopo aver scelto il silenzio per lungo tempo nel disperato tentativo di ricucire le cose con la moglie, ha deciso ora di dire la sua sulla vicenda.

L’attaccante del Galatasaray ha deciso di fare una diretta Instagram dalla Turchia. Icardi ha anche motivato la sua scelta di intervenire sulla vicenda che lo vede al centro del gossip con la moglie Wara Nara, per proteggere i suoi figli. Nello specifico ha attaccato la moglie molto duramente dicendo che ha sbagliato a sbandierare il suo rapporto con L-Gante – che oltretutto il calciatore ha dichiarato essere solo una trovata pubblicitaria -.

La diretta Instagram di Icardi

Ha spiegato che la Nara sta realizzando una videoclip con il rapper L-Gante e che la pubblicizzazione di questo rapporto ha indotto il figlio più grande della Nara a dire alla mamma cosa prova. Ha manifestato amarezza il ragazzino, oggi 14enne.

Rispetto alla loro relazione di coppia, Icardi ha evidenziato: “La conosco più di chiunque altro, ma in questa situazione è indifendibile. È lo zimbello del mondo intero”. Ha anche annunciato il ritorno della moglie a Istanbul dove hanno casa, ma ha poi aggiunto: “Credo che dopo questa diretta andrà in hotel”. Ma Icardi ha anche aggiunto che ad aver messo in crisi Wanda è stata la sua sbandata per l’attrice Eugenia China Suarez, ma ha anche chiarito: “Ci sono tante cose nel mezzo di cui bisognerebbe parlare… chiarire”.

Wanda Nara sottolinea la fine del matrimonio

Wanda Nara ha preso male le dichiarazioni di Icardi e, sembra abbia fatto dire dal suo entourage che il rapporto è davvero finito e che le parole del marito hanno eliminato ogni tentativo di riconciliazione. La settimana prossima, però, è previsto un incontro tra i due e Wanda pare abbia assicurato che quello sarà il momento in cui si metterà davvero la parola fine al rapporto.