Ballando con le stelle: “Mi vuoi sposare?”, sorpresa per Simona Ventura, la sua reazione

Ballando con le stelle, proposta in pista. Giovanni Terzi chiede a Simona Ventura di sposarlo: la reazione in studio è già trend sui social.

Ballando con le stelle si arricchisce di novità e particolari. La trasmissione vive anche di un dietro le quinte molto importante. Simona Ventura sta dando spettacolo con le sue rappresentazioni. È una di quelle che balla meglio, tra le favorite per la vittoria finale insieme a Wanda Nara. Piace molto anche Teo Mammucari, che con Anastasia Kuzmina garantisce spettacolo, ma non è allo stesso livello.

Simona Ventura si sposa: proposta in diretta tv di Giovanni Terzi

Nella trasmissione a firma Ballandi c’è anche il compagno di Simona Ventura. Giovanni Terzi è l’uomo che è stato in grado di restituire un sorriso in amore alla donna, dopo tante sofferenze è arrivato il giusto riscatto. Si parla di un nuovo matrimonio per la conduttrice, successivo a quello fatto in gioventù con Stefano Bettarini. Non è andata all’epoca, stavolta la donna è pronta a un altro grande passo. La lieta novella circola già da un po’: tutto pronto per la prossima primavera, dicono i rumors, nel frattempo c’è stato modo di fare la fatidica proposta.

Terzi l’ha fatta in diretta televisiva, fra lacrime e commozione dei presenti. Ventura compresa. Non si aspettava un gesto del genere, in barba a chi dice che fosse già tutto previsto. Le lacrime della Ventura hanno commosso i fan: ora non si scappa. La Ventura balla su Raiuno in attesa di un’altra pista: quella che porterà ai fiori d’arancio. Un bis carico di sogni, spensieratezza e felicità.