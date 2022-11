Ballando con le Stelle, quale coppia è stata eliminata ieri: la classifica di sabato 26 novembre, quando va in onda la prossima semifinale

Continua ad appassionare gli spettatori Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 che, per via dei Mondiali, ha preso il via a partire dalle 22. In ogni caso, però, i concorrenti dopo aver lavorato sodo per una settimana sono scesi in pista e si sono giocati il tutto per tutto durante la prima semifinale del programma, che vede alla conduzione, ormai da anni, Milly Carlucci. Ma cosa è successo sabato 26 novembre? Quale coppia è stata eliminata e ha dovuto lasciare la gara ora che siamo quasi alla fine di questa edizione?

Quale coppia è stata eliminata durante la prima semifinale di Ballando con le Stelle

Dopo l’eliminazione di Lorenzo Biagiarelli, fidanzato di Selvaggia Lucarelli, e Anastasia Kuzmina la gara si fa sempre più agguerrita. Ma quale coppia ha dovuto abbandonare la pista? In gara, durante la prima semifinale di sabato 26 novembre, lo ricordiamo abbiamo visto:

Iva Zanicchi e Samuel Peron

Rosanna Banfi e Simone Casula

Ema Stokholma e Angelo Madonia

Gabriel Garko e Giada Lini

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu

Alessandro Egger e Tove Villfor

Chi di loro, quindi, ha dovuto abbandonare la gara e non vedremo nella seconda semifinale?

La classifica

Ecco la classifica della puntata, che ha visto trionfare grazi al tesoretto Ema Stokholma e Angelo Madonia:

Ema Stokholma e Angelo Madonia 63 punti Iva Zanicchi e Samuel Peron 62 punti (con tesoretto) Alex Di Giorgio e Moreno Porcu 53 punti Gabriel Garko e Giada Lini 48 punti Alessandro Egger e Tove Villfort 46 punti Rosanna Banfi e Simone Casula 42 punti

Alla fine della puntata nessuna coppia è stata eliminata. Ora l’appuntamento con la seconda semifinale è per venerdì 2 dicembre, in prima serata su Rai 1.

Quando va in onda la prossima puntata di Ballando con le Stelle?

Raddoppiano gli appuntamenti per stabilire la coppia vincitrice di Ballando con le Stelle. La trasmissione eccezionalmente tornerà in onda venerdì 2 dicembre, poi ci saranno le due serate finali: sabato 17 dicembre e venerdì 23 dicembre, quando verrà decretato il trionfatore.