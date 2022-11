Ballando con le Stelle, quale coppia è stata eliminata ieri: classifica dopo la puntata di sabato 19 novembre 2022

Continua ad appassionare migliaia e migliaia di telespettatori Ballando con le Stelle, lo show del sabato sera di Rai 1 che vede al timone Milly Carlucci. Protagonisti volti noti del mondo dello spettacolo (e non solo), che hanno deciso di scendere in pista, di studiare e improvvisarsi ballerini. Tra un passo di tango e uno di salsa. Ma cosa è successo ieri sera, sabato 19 novembre, dopo il ‘caso’ Enrico Montesano? Quale coppia ha dovuto abbandonare la gara ed è stata eliminata?

Chi è stato eliminato nella puntata di Ballando con le Stelle

Dopo la vittoria di Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina, che in realtà si sono trovati al primo posto per aver ottenuto il tesoretto di Alberto Matano, nella puntata di ieri cosa è successo? Intanto, in attesa di capire quale coppia ha vinto e quale coppia è stata eliminata, ecco tutti quelli che si sono esibiti:

Iva Zanicchi e Samuel Peron

Rosanna Banfi e Simone Casula

Ema Stokholma e Angelo Madonia

Gabriel Garko e Giada Lini

Alex Di Giorgio e Moreno Porcu

Lorenzo Biagiarelli e Anastasia Kuzmina

Alessandro Egger e Tove Villfor.

Chi di loro ha vinto? E quale coppia è stata eliminata e ha dovuto raggiungere il bordo pista? Nella serata del 19 novembre 2022, per la 17esima edizione del dance show condotto da Milly Carlucci, il programma ha visto l’eliminazione della coppia formata da Lorenzo Biagiarelli-Anastasia Kuzmina.

La classifica

L’obiettivo delle coppie in gara è solo uno: ballare, emozionare. E convincere la temuta giuria. Chi sarà riuscito nell’ardua impresa? Ecco la classifica dopo le dispute andate in scena nell’avvincente serata di ieri: