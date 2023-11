Ballando Con Le Stelle, Teo Mammucari rivelazione: dalla pista al dietro le quinte, che succede con la Kuzmina?

Teo Mammucari è la rivelazione di Ballando Con Le Stelle. Sui social si parla solo di lui, anche a causa di un presunto flirt con la Kuzmina.

Ballando Con Le Stelle nel nome di Teo Mammucari. Il conduttore e performer, quest’anno – dopo aver lasciato Mediaset – si cimenta con il ballo. In Rai approda al programma condotto da Milly Carlucci e sembra dare subito nuova linfa al ritmo delle puntate. Non che il programma di Ballandi prima soffrisse di momenti bui, ma la leggerezza di Mammucari si conferma essere un valore aggiunto per ogni tipo di situazione.

Inoltre è il più amato sui social proprio per determinati siparietti: il modo gioviale e goliardico con cui si interfaccia con chiunque si è rivelato vincente. Gli ascolti sono aumentati grazie a lui e ai battibecchi costanti con Selvaggia Lucarelli: tra i due c’è un rapporto di amore e odio. Questo gioco delle parti funziona anche dal punto di vista dello Share. Tornando, invece, alla parte più tecnica, Mammucari deve ballare e a fianco gli hanno messo la maestra e ballerina professionista Anastasia Kuzmina.

Ballando Con Le Stelle, Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina sempre più uniti: aria di flirt?

Il motivo è proprio la sua verve che può essere l’arma vincente per Teo. I più attenti, tuttavia, avranno notato che fra i due c’è anche una strana chimica. Scherzano molto anche fuori le dirette. Sui social appaiono sempre insieme, con la risata della ballerina che appare sempre più contagiosa. In molti hanno pensato che fra i due potesse esserci del tenero. La coach risulta, però, essere felicemente fidanzata. Come ha detto Teo Mammucari scherzando su TikTok, però, può accadere che “nel 2024 la Kuz lascia il fidanzato”.

La donna ride al solo pensiero, ma nel frattempo continuano scherzi e avvicendamenti con addirittura la smentita gioco della possibile relazione. C’è tutto, inclusa l’alchimia. Dentro e fuori la pista da ballo. Il programma ha acquisito un mattatore in più, chissà che da qui alla fine della stagione non possa uscirne nuovamente accoppiato anche Teo Mammucari. Intanto è tutto nel campo delle indiscrezioni, ma quando c’è la giusta complicità a cambiare le cose potrebbe volerci un attimo.