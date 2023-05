Barbara Bouchet ha un compagno? Età e vita privata

Barbara Bouchet ha un compagno? E’ questa la domanda che tutti si fanno. L’attrice compirà ad agosto 80 anni ma non ha di certo perso la passione per il cinema! Non a caso è nel cast della commedia Next di Giulia Revel uscito nelle sale a fine aprile. E di questo, ma non solo, parlerà con Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, il salotto pomeridiano in onda tutti i giorni su Rai 1 dalle ore 14.00. Tutti si chiedono infatti se la bravissima attrice abbia un compagno? Ecco cosa sappiamo sulla sua vita privata.

La vita privata dell’attrice Barbara Bouchet

Il suo vero nome è Barbara Gutscher ed è nata nella città di Reichenberg nel 1943, precisamente il 15 agosto. Ex ballerina, naturalizzata italiana, la sua carriera è stata prevalentemente incentrata sul cinema. Lunghissima la sua filmografia (la potete trovare qui) e un talento che non accenna a sfiorire nonostante l’età. Ha anche partecipato a programmi televisivi e perfino inciso tre singoli! Insomma una carriera sfavillante. Ma che dire della sua vita privata? Barbara Bouchet è stata sposata dal 1974 al 2006 con l’imprenditore napoletano Luigi Borghese, con il quale ha avuto due figli: Massimiliano, diventando un barman, e il cuoco e conduttore tra i più famosi della tv Alessandro Borghese, divenuto celebre per il suo programma 4 Ristoranti. Ad oggi, tornando alla situazione sentimentale dell’attrice, non ci sono notizie in merito circa un nuovo compagno dell’attrice che pertanto sarebbe single.

L’ex marito Luigi Borghese

Luigi Borghese era un imprenditore napoletano con il quale l’attrice è stata sposata per ben 35 anni. Ma anche dopo la separazione, avvenuta quando, da quanto si sa, il loro rapporto era in realtà terminato da tempo, Barbara Bouchet, come dichiarato in più interviste, è sempre rimasta accanto all’ex marito fino alla fine sostenendolo durante la malattia.

