Barbara De Rossi, chi è il compagno Simone: età, lavoro, foto e Instagram

Chi è Simone Fratini: età, lavoro

Simone Fratini è nato il 30 agosto del 1971, ha 51 anni ed è del segno della Vergine. Ha 11 anni in meno della compagna Barbara, nata nel 1960. Lui è un imprenditore di Firenze che lavora nel campo della bellezza e dell’hair style. Infatti, i due si sono incontrati proprio grazie al lavoro di lui: lei voleva mettere delle nuove esxtension ai capelli e un amico le ha consigliato proprio l’azienda toscana di Fratini. Simone ha confessato di essersi innamorato subito di Barbara, della sua testa e dei suoi lunghi capelli biondi. Quindi, dopo il primo incontro “di lavoro” si è fatto travolgere dall’audacia e le ha scritto. Data la distanza, si sono scritti messaggi per settimane e si sono chiamati per ore. Poi si sono rincontrati ed è scoppiata la scintilla. Lui ha confessato: “Quando ci siamo rivisti, l’ho baciata subito, al ristorante, davanti a tutti! Siamo andati a convivere dopo due mesi… L’ho sempre ammirata come donna, ero già attratto dalla testa di Barbara”.

Foto e Instagram

Sembra che lui non abbia un profilo Instagram, ma appare spesso nel profilo della compagna Barbara in numerosi scatti. Di recente lei ha pubblicato questo scatto in cui i due si scambiano un bacio molto appassionato da cui emerge tutto il loro amore e la loro passione: