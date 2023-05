Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle 2023? Anticipazioni e ultime news

Sempre più insistenti si farebbero le voci di un addio di Barbara D’Urso a Mediaset. Al momento, la conduttrice sarebbe circuita da più realtà televisive, quali la Rai, Netflix e ultimamente anche La7. In tutti questi posti la conduttrice potrebbe contare su una grande valorizzazione, specialmente se confrontato al suo attuale periodo con Mediaset, dove la stessa Carmelita D’Urso ha fatto intendere di come “sia stata fortemente ridimensionata negli ultimi mesi”.

Idea “Ballando con le Stelle 2023” per Barbara D’Urso

La Rai gli offrirebbe subito un “prima serata” sulla Rete Ammiraglia, ovvero Rai 1. Per lei ci sarebbe un posto nella giuria di “Ballando con le Stelle”, andando a riempire il vuoto di Selvaggia Lucarelli, che ha deciso di abbandonare definitivamente il programma televisivo dopo contrasti coi colleghi giurati e Milly Carlucci. Un’entrata di lusso per l’ex conduttrice di Mediaset, che tornerebbe a mettere la faccia in uno dei programmi più seguiti e soprattutto apprezzati d’Italia. Poi, oggettivamente, inserire la D’Urso lì sarebbe anche un bel modo di riconquistare quella fetta di pubblico per con le uscite antipatiche della Lucarelli.

Il futuro della D’Urso in bilico

Qualunque cosa ci sia scritto nel futuro di Barbara D’Urso, questo sembra non vedere la direzione di Cologno Monzese. Come scrivevamo nei giorni scorsi, si parla di una rottura non ufficiale tra la conduttrice e Mediaset, in una situazione improvvisa e che sembra andata oltre ai rapporti professionali, sfociando nel rancore personale. O almeno quello di casa Berlusconi. Perché la Carmelita nazionale andrà avanti, tra “Ballando con le Stelle, il potenziale primo reality targato Netflix o addirittura un posto in prima serata su La7. Anche Urbano Cairo avrebbe grandi idee per lei, come per esempio il progetto di utilizzarla per rimpiazzare un altro campione di ascolti: quel Massimo Giletti che la stessa emittente ha in modo improvviso allontanato dai propri programmi.