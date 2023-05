Barbara D’Urso su LA7? Ultime news sulla conduttrice di Pomeriggio Cinque

Barbara D’Urso pronta a passare a La7. Una notizia che lancia un terremoto interno a Mediaset, emittente televisiva che dal 2005 non lasciava ininterrottamente e dove era diventata la conduttrice con ascolti da record. Eppure, qualcosa tra l’azienda di Cologno Monzese e la stessa D’Urso si è rotto, come dimostrò quella storia Instagram dell’emittente che pubblicamente la definì “una poco di buono”, salvo poi essere cancellato pochi secondi dopo a danno fatto.

Barbara D’Urso verso La7

L’ipotesi di un approdo all’emittente di Urbano Cairo non è così fantascientifico, considerato come oggi si sia aperto un importante slot nel serale con l’allontanamento di Massimo Giletti (oggi diviso tra un futuro in Rai o su Sky). Bene, la D’Urso potrebbe portare i suoi ascolti da record su La7, che oggettivamente fa fatica coi propri programmi a decollare nella prima serata. Dopotutto, programmi come “Propaganda Live” o “Piazza Pulita”, i più seguiti, parlano a una fetta di pubblico ben radicata politicamente a Sinistra. Nulla però che crei della leggerezza extra politica, come invece potrebbe creare la Barbara nazionale all’interno di un suo salotto, raccogliendo le anime appassionate di gossip.

L’addio a Mediaset: perchè?

Mediaset ha reso grande Barbara D’Urso, ma oggi forse qualcosa è cambiato. La conduttrice che era capace di portare avanti due/tre programmi in una giornata, sembra da qualche mese ridimensionata. Sembra che a Cologno Monzese non abbiano gradito la sua presenza in una trasmissione della RAI, dove Barbara si era concessa alle domande di una sua storica collega conduttrice: Mara Venier. Un’ospitata andata di traverso a qualcuno, specie perchè si è rilanciato un momento storico di “guerra di ascolti televisivi” tra RAI e Mediaset: basti pensare come tale logica rese indisponibile Silvia Toffanin per il Festival di Sanremo, con Cologno Monzese che dopo anni dichiarò apertamente di voler fare concorrenza agli ascolti della famosa kermesse canora.