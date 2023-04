Barbara D’Urso lascia Mediaset per Netflix? L’indiscrezione sul nuovo reality

Barbara D’Urso lascerà Mediaset per passare al colosso dello streaming Netflix? Secondo alcune indiscrezioni, la nota piattaforma punterebbe su di lei per la conduzione di un nuovo reality show. Se così fosse le emittenti berlusconiane perderebbero uno dei loro volti di punta, presente nell’azienda da oltre trent’anni, oltre che molto amato e seguito dal pubblico a casa. Ma cosa c’è di vero in questi rumors e come stanno davvero le cose? Ecco cosa sappiamo sulla vicenda.

Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle al posto della Lucarelli? Ultime news

Il nuovo reality Netflix e il “corteggiamento” a Barbara D’Urso

La nota piattaforma di streaming punterebbe ad affidare alla conduttrice una serie di nuovi reality. Primo tra questi la versione italiana di Love Never Lies, dating show spagnolo che mette alla prova un gruppo di coppie con tanto di macchina della verità. Se quelle suddette al momento restano delle indiscrezioni, è pur vero che non è la prima volta in questi mesi che la D’Urso sembra essere sul punto di lasciare la Mediaset. Infatti, nelle scorse settimane si è parlato molto di un suo possibile ritorno in Rai e – a ben vedere, lo scorso anno – la posizione della nota conduttrice era parecchio instabile. Infatti, i risultati altalenanti ottenuti dagli ultimi suoi programmi pomeridiani hanno minato la fiducia della Mediaset nei riguardi della conduttrice.

Il flop de La pupa e il secchione

Alla luce di ciò e nonostante gli anni di successi alle spalle e che l’hanno resa celebre, tanto da incoronarla la “regina dei reality di Canale 5”, i vertici della rete pare avessero preso seriamente in considerazione un allontanamento anticipato della D’Urso in relazione al flop della trasmissione “La pupa e il secchione show”. Ora, la donna ha un contratto di solamente un anno con l’emittente e proprio per questo l’offerta di Netflix potrebbe risultare per Barbara D’Urso allettante.