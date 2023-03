Barbara D’Urso e Lucio Presta fanno pace: cosa era successo tra i due

Barbara D’Urso e il rinomato manager e marito di Paola Perego, Lucio Presta, pare abbiano finalmente fatto pace! Di recente, infatti, spulciando tra le foto del feed del suo profilo Instagram, si nota chiaramente una foto insieme al famoso agente, in cui il messaggio di pace, con tanto di hashtag, è abbastanza chiaro ed evidente. Ma cosa è successo davvero?

Barbara D’Urso e Lucio Presta fanno la pace

”In un mondo pieno di conflitti… Anche i più piccoli devono avere fine con la Pace…Bello guardarsi negli occhi… Parlare… Dirsi che alcune battaglie sono totalmente inutili e sapersi perdonare a vicenda”. Questa la caption che compare sotto la foto che vi abbiamo indicato insieme a Lucio Presta. Chi ricorda cosa era successo? Non vi preoccupate, forse è un bene. Due anni fa, dunque, la guerra fredda fra la D’Urso e Presta ha avuto inizio a causa di un altro messaggio condiviso sui social, questa volta da Lucio Presta, il quale aveva condiviso un tweet certamente poco delicato nei confronti di Barbara D’Urso. L’agente di di Paolo Bonolis, Amadeus e Antonella Clerici forse si era tolto qualche sassolino dalla scarpa. Nonostante quel messaggio, però, ecco che la crisi tra i due sembra essere rientrata, così come i litigi e le faide fossilizzatesi negli anni.

Cos’era successo 2 anni fa tra i due?

Nel dettaglio, ci piace ricordare che a seguito della chiusura dell’ultima stagione di Live – Non è la D’Urso, Lucio Presta, due anni fa, si era lasciato andare dicendo: ”Con la chiusura di L.N.È.L.D. Si scrive una pagina nuova in Mediaset, inizia così la bonifica da quel hard trash ( sotto testata giornalistica)che ha contaminato la rete. Ora bisogna finire il lavoro con D.L e P.5. Ed aprire una stagione di rinnovamento. Video News ci pensi bene”. Era precisamente il 29 marzo del 2021. In sostanza, Lucio Presta augurava a Barbara D’Urso la chiusura di tutti i suoi programmi, ritenuti sostanzialmente trash e dannosi per la ”salute pubblica”. Ma ora le cose sembrano aver raggiunto un lieto fine. Ecco il post sulla pagina Instagram ufficiale della D’Urso: