Barbara D’Urso si racconta: ‘Sì, esco con Flavio Briatore, è un uomo interessante’

Barbara D’Urso e Flavio Briatore si frequentano? E’ la domanda che si pongono tutti gli interessati del gossip. La conduttrice di Mediaset, attraverso le pagine del Corriere della Sera, si sbilancia sulla presunta relazione con il noto imprenditore italiano. Dice infatti la D’Urso: “Stiamo uscendo insieme, ci stiamo conoscendo”. Ovviamente, non ufficializza una love story, ma ugualmente confermerebbe la voce di alcuni paparazzi che li avrebbero visti all’interno di un noto albergo milanese assieme.

Barbara D’Urso è la nuova compagna di Briatore?

In merito alla frequentazione con Flavio Briatore, la donna di Pomeriggio Cinque dice ai giornalisti di gossip: “Siamo usciti un po’ di volte con altri amici. Da soli? Non me lo ricordo. L’ho conosciuto. Avevo un pregiudizio, non credevo mi stesse simpatico. Invece, ho scoperto un uomo interessante, un ottimo padre, che segue tantissimo Nathan. Ma sto dicendo questo, non altro”. Insomma, per Barba D’Urso si preannuncia un 2023 del cambiamento.

Infatti, dopo il rientro al teatro, potrebbe finire nelle classifica della coppia dell’anno: Briatore-D’Urso. La conduttrice in merito dice: “Io ho detrattori a prescindere che detraggono anche se dico che c’è il sole. Ho detrattori che detraggono perché gli sto antipatica ed è giusto così. E ho detrattori che detraggono inutilmente tipo che, quando l’anno scorso è uscita la notizia del teatro, hanno scritto “cacciata a calci da Mediaset” e, invece, come vedete, sono a Mediaset”.

Se mai si potesse parlare di amore, la relazione potrebbe coincidere con un altro grande impegno della D’Urso: il suo rientro al teatro con la commedia “Taxi a due piazze”. La nota conduttrice di Mediaset, in merito racconta la preparazione allo spettacolo, tutt’altro che semplice: “Muoio dalla paura. Io non pratico la bigamia, come invece racconto nello spettacolo. Io non pratico quel tipo di amore, anche se non giudico chi lo fa. Poi, se scoprissi di essere tradita da un uomo, gli taglierei tutti i vestiti. Quando è successo, però, l’ho saputo dai giornali e non ci siamo più rivisti, se non in tribunale”.