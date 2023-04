Barbara D’Urso a Ballando con le Stelle al posto della Lucarelli? Ultime news

Che con Selvaggia Lucarelli nella stagione ormai trascorsa si Ballando con le Stelle, si sono registrate varie frizioni, non è certo un mistero. L’opinionista, d’altro canto, se deve manifestare la sua posizione su qualsiasi argomento, non lo manda certo a dire… Chissà se è stato per questo motivo o per altro che da qualche giorno si vocifera di un cambio all’interno della trasmissione condotta da Milly Carlucci. Al posto della Lucarelli potrebbe subentrare un altro volto noto della televisione: Barbara D’Urso.

La Lucarelli verrà sostituita dalla D’Urso?

Sembrerebbe, infatti, che la conduttrice di ‘Pomeriggio 5’ sia in scadenza di contratto con Mediaset e non è ancora certo cosa le riservi il futuro. Per il momento si tratta solo di indiscrezioni che non trovano conferme ufficiali. Per quanto, infatti, la Lucarelli abbia creato situazioni di tensione all’interno del programma, la padrona di casa, Milly Carlucci, non sembra sia intenzionata a effettuare cambi. La Lucarelli rende il gioco dinamico, attivo, non solo con i concorrenti vip, ma anche tra i giudici, si tratterebbe, quindi, di una presenza preziosa.

Si aspettano conferme da parte della padrona di casa, Milly Carlucci, circa questa eventualità

Eppure il nome della D’Urso sembra che in questi giorni si faccia più insistente e, non si può escludere che, se un cambiamento dovesse esserci, allora potrebbe subentrare proprio lei a sostituire la Lucarelli. Illazioni, supposizioni, indiscrezioni che non fanno altro che alimentare la curiosità sul programma e due personaggi noti del mondo dello spettacolo o realtà? Al momento non essendo arrivate in merito né conferme né smentite su questa eventualità, tutto resta solo nel campo delle ipotesi. L’ultima parola, almeno in casa di Ballando con le Stelle, spetta alla conduttrice: Milly Carlucci. Solo lei potrà sciogliere questo nodo confermando la presenza della Lucarelli o annunciando una sostituta… magari la D’Urso.