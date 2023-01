Selvaggia Lucarelli distrugge i Måneskin: ”Cresciuti come oche destinate al foie gras”

I Måneskin sono stati spesso oggetto di critiche, e questo per essere diventati certamente uno degli stendardi della musica italiana all’estero, soprattutto negli States, dove continuano a fare Sold Out ai loro concerti. Ma c’è chi davvero non riesce ad apprezzare il loro successo. Un buon critico sa bene che il successo, infatti, non sempre coincide con il vero valore artistico di una band. E questo è certamente uno degli insegnamenti dell’epoca moderna, dove i trend, le mode, gli algoritmi, Instagram, marketing e tutto il resto decretano spesso il successo anche nella musica e negli ascolti. Ad ogni modo, i Måneskin hanno certamente avuto il merito di riportare finalmente qualche chitarra sul palco, come si faceva ”sanamente” una volta. Non era di certo un’impresa facile, in un’epoca dominata da sonorità trap e post-pop. Insomma, tanto di cappello per questo. C’è chi, però, nell’esaminare il fenomeno non le manda a dire, e si lascia andare anche degli attacchi molto espliciti. Come ha fatto di recente Selvaggia Lucarelli.

Il giudizio duro di Selvaggia Lucarelli sui Måneskin

La giornalista infatti di recente li ha definiti ”oche destinate al foie gras” durante una puntata del suo podcast quotidiano Il Sottosopra. L’opinionista, infatti, c’è andata giù molto pesante contro il gruppo rock, e non lasciando nulla – ma davvero nulla – all’implicito. ”La sensazione è che siano cresciuti troppo in fretta e che a un certo punto la loro crescita sia diventata quella delle oche destinate al foie gras. Non più liberi di mangiare quello che vogliono, ma ingozzati in modo artificiale, con cannula infilata in gola per ingrassare più velocemente e finire venduti a caro prezzo sulle nostre tavole” ha detto la blogger durante il suo intervento. Insomma, il suo giudizio è molto chiaro: sarebbero il frutto più maturo di un marketing creato ad hoc. Il patto con il diavolo, secondo la giornalista, è stato compiuto: e la band non sarebbe più libera di esprimersi musicalmente, personaggi creati ad arte per incantare il pubblico e i trend.