Il Cantante Mascherato 4, anticipazioni terza puntata: ospiti e maschere di sabato 1 aprile 2023

Continua ad appassionare i telespettatori Il Cantante Mascherato, lo show del sabato sera giunto alla sua quarta edizione e che vede ancora una volta al timone Milly Carlucci. Tra investigatori, indizi da captare, maschere da svelare e volti noti del mondo dello spettacolo che salgono sul palco e si esibiscono in incognita. Ma cosa succederà nella terza puntata di sabato 1 aprile? Ci saranno colpi di scena? E i ‘giudici’ Iva Zanicchi, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Christian De Sica e Serena Bortone riusciranno a capire chi si nasconde dietro paillettes e voci camuffate? Chissà…

Quali sono le maschere rimaste in gara a Il Cantante Mascherato

Nella puntata di sabato scorso, quella del 25 marzo, sono finiti allo spareggio finale i Colombi e Stella. Alla fine, ad essere stati eliminati sono stati i Colombi. Lì sotto si nascondevano Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Durante la serata, però, l’investigatore Flavio Insinna ha scelto di giocarsi la maschera d’oro per Rosa. E ha fatto bene: lì sotto si nascondeva Valeria Fabrizi. Le maschere in gara, quindi, sono: Le maschere rimaste in gara sono: Squalo, Riccio, Cavaliere Veneziano, Ciuchino, Porcellino, Stella, Criceto, Scoiattolo nero ed Ippopotamo. Chi di loro riuscirà ad andare avanti? E chi dovrà svelare la propria identità?

Indizi, chi si nasconde sotto le maschere

Esibizione dopo esibizione, gli indizi sono tanti. Secondo molti sotto la maschera dello Squalo si nasconde Gabriel Garko, mentre sotto quella del Riccio il cantante Nek. E ancora, Samuel Peron potrebbe essere il concorrente sotto Il Cavaliere, Bobby Solo potrebbe essere l’Ippopotamo. Ma non finisce. Tullio Solenghi potrebbe nascondersi sotto la maschera del Ciuchino, mentre la Signora Coriandoli (Maurizio Ferrini) potrebbe essere il Porcellino. Per quanto riguarda le donne, invece, la Stella potrebbe essere Valeria Marini, lo Scoiattolo Adriana Volpe e il Criceto Nathalie Guetta. Ma sarà così? I colpi di scena non mancano!

Chi sarà il mascherato per una notte di sabato 1 aprile

Non mancherà anche questo sabato, nella terza puntata, la maschera per una notte. La scorsa settimana, a nascondersi sotto la maschera di Cuore, il cantante Al Bano e sua figlia Jasmine. Entrambi sono stati scoperti da tutti e cinque gli investigatori: non hanno avuto scampo. Tra i mascherati per una sera potrebbero esserci: Gianni e Marco Morandi, Angela e Angelo dei Ricchi e Poveri, Gigi D’Alessio e suo figlio LDA, Lillo e Greg, Romina Power e Yari Carrisi. Sarà così? Non ci resta che seguire la puntata a partire dalle 21.30 circa, su Rai 1. E in diretta!