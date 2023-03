Il Cantante Mascherato, chi è stato eliminato sabato 25 marzo 2023? Chi c’era sotto la maschera e chi era il cantante mascherato per una notte

Chi è stato eliminato nella seconda puntata de Il Cantante Mascherato? E quale personaggio famoso si nascondeva sotto quella maschera? Sono queste le domande che si rincorrono, soprattutto ora che lo spettacolo del sabato sera di Rai 1 si è concluso. E sta continuando a collezionare un successo dopo l’altro. La prima puntata, quella di sabato 18 marzo, si è conclusa con l’eliminazione della maschera del cigno: lì sotto, a sorpresa, si nascondevano Sandra Milo e Antonio Mezzancella.

Chi è stato eliminato nella seconda puntata de Il Cantante Mascherato 2023

Milly Carlucci è tornata a guidare i telespettatori alla scoperta delle tracce che possono svelare le misteriose identità nel secondo appuntamento con “Il cantante mascherato”. Al suo fianco, come sempre, cinque investigatori d’eccezione che, insieme al pubblico a casa tramite voto social, hanno dovuto valutare le esibizioni dei concorrenti in gara per cercare di scoprire chi si nasconde sotto le maschere: Christian De Sica, Iva Zanicchi, Serena Bortone, Flavio Insinna e Francesco Facchinetti.

Le maschere rimaste in gara sono: Squalo, Riccio, Cavaliere Veneziano, Ciuchino, Colombi, Porcellino, Stella, Rosa, Criceto, Scoiattolo nero ed Ippopotamo. Chi di loro è stato eliminato? E chi si nascondeva lì sotto?

Allo spareggio sono finiti i Colombi e Stella. Alla fine, ad essere stati eliminati sono stati i Colombi. Lì sotto si nascondevano Simona Izzo e Ricky Tognazzi. Durante la serata, però, l’investigatore Flavio Insinna ha scelto di giocarsi la maschera d’oro per Rosa. E ha fatto bene: lì sotto si nascondeva Valeria Fabrizi.

Il cantante mascherato per una notte è…

La seconda puntata si è arricchita della presenza di Nino Frassica, che è arrivato in studio per supportare Flavio Insinna nell’indagine sulla maschera del Criceto. Lì sotto secondo lui si nasconde Nathalie Guetta. Ma chi, invece, si nascondeva sotto la maschera del Cuore, novità di questa edizione? La scorsa settimana lì sotto si sono esibite Amanda e Stefania Sandrelli. E anche nella seconda puntata la maschera ha nascosto una coppia famosa tra Albano e Jasmine Carrisi, Romina Power e Yari Carrisi, Albano e Romina Power, Gianni Morandi con il figlio Marco oppure i Ricchi e Poveri. Chissà…

Nella seconda puntata, a nascondersi sotto la maschera di Cuore, il cantante Al Bano e sua figlia Jasmine. Entrambi sono stati scoperti da tutti e cinque gli investigatori: non hanno avuto scampo!