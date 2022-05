La Pupa e il Secchione, vince il veliterno Edoardo Baietti con Maria Laura De Vitis

Il programma “La Pupa e il Secchione Show” condotto da Barbara D’Urso è arrivato al termine. Quest’anno ha fatto sognare più del solito. Nuovi amori, proposte di matrimonio, tante liti (come sempre) e anche tanto divertimento. Tra i protagonisti indiscussi è arrivato Edoardo Baietti. La sua personalità ha travolto la sua Pupa Maria Laura De Vitis. I due sono stati così tanto complici da riuscire a vincere il programma.

Edoardo Baietti chi è

Edoardo è nato a Piacenza nel 1995 ma attualmente vive a Velletri. La sua passione più grande è sempre stata lo studio. Tra i libri riusciva a trovare la parte più bella di sé, riusciva a studiare per ore senza stancarsi. Per lui lo studio è parte fondamentale della vita, ogni giorno è una scoperta. Si è laureato in Filosofia alla Sapienza di Roma, dove poi è diventato docente e giornalista. Ma, ovviamente, Edoardo non ha solo una laurea. Il ragazzo ha concluso i suoi studi anche in Psicologia. Diciamo che lui sa come organizzarsi il tempo.

Il suo percorso alla Pupa e il Secchione

Finito il suo percorso in Psicologia, mentre faceva il docente e il giornalista, si è aperta un’altra strada, quella del medico. “Il Secchione” aveva veramente tutti i meriti per vincere questa edizione. La sua intelligenza spontanea e la sua voglia di mettersi in gioco l’hanno portato a risultati che neanche lui si sarebbe immaginato. A soli 27 anni si può dire che di traguardi ne abbia raggiunto ma ora può aggiungerne un altro alla lista, e questa volta in televisione. Chissà che strada prenderà ora la sua carriera, noi gli auguriamo sicuramente il meglio.