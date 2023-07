Barbara D’Urso a soli 20 anni, l’avete mai vista? Il suo sorriso conquistava tutti

Una recente foto della D’Urso, risalente a quando aveva soli vent’anni, ha sbalordito tutti. Il fascino della conduttrice napoletana è innegabile e di certo dimostra molto meno della sua età.

Barbara D’Urso volto famoso di Mediaset, è una famosa conduttrice televisiva e attrice, nota a tutti per la sua grande simpatia e bellezza. Il successo televisivo della D’Urso, è legato a celebri trasmissioni come Pomeriggio Cinque e Domenica Live. Il fascino della D’Urso sembra sempre intatto, nonostante il trascorrere degli anni. Di recente la nota conduttrice, ha pubblicato una sua foto da giovane, in cui mostra un sorriso e un corpo davvero strepitosi.

Carriera di Barbara D’Urso

Barbara D’Urso o Maria Carmela D’Urso, è una famosa conduttrice e attrice napoletana, nota a tutti per il suo programma pomeridiano su Canale 5. La D’Urso ha condotto molti programmi di successo come per citarne alcuni: La dottoressa Giò, il Mattino Cinque, il Grande Fratello, la Fattoria, Pomeriggio 5, Live non è la D’Urso e molti altri.

Da ragazza pare che la famosa conduttrice italiana, abbia tentato una carriera nella moda. La carriera della D’Urso, inizia con suo debutto televisivo per Telemilano 58 e Rete 2. Successivamente Barbara ha iniziato la sua carriera di attrice e conduttrice televisiva.

La D’Urso è pure stata iscritta per un certo periodo nell’albo dei giornalisti, collaborando per alcune riviste e settimanali. La sua carriera cinematografica è iniziata col film “Erba Selvatica” del 1982.

Sicuramente Barbara D’Urso è diventata famosa come attrice, per aver interpretato la serie TV “Dottoressa Giò”, per ben due stagioni. La bella presentatrice, che per molti anni ha condotto vari programmi Tv, e recitato in vari film, dopo ben quindici stagioni di Pomeriggio 5, pare che sarà impegnata in nuovi progetti televisivi.

Vita privata della D’Urso

Barbara D’Urso, personaggio televisivo molto amato, pare che da ragazza abbia avuto una storia col famoso cantante Vasco Rossi. Tra le altre storie con personaggi famosi spiccano quelle con Alex Pacifico e Miguel Bosè.

Tra i vari flirt della D’Urso spicca Memo Remigi con il quale ha avuto una relazione di pochi anni. Dopo di ciò, si è legata sentimentalmente al produttore Berardi da cui ha avuto due figli, Gianmauro ed Emanuele.

Qualche anno dopo, La D’Urso si è risposta col ballerino Michele Carfora da cui però ha divorziato nel 2008.

Attualmente Barbara D’Urso, non ha rilasciato dichiarazioni circa la sua vita privata, ma diverse volte ha dichiarato di voler trovare l’amore. Tra gli amori mai rivelati e non confermati, figura un presento flirt con Flavio Briatore, per via di alcune foto pubblicate in giornali di gossip in cui entravano assieme in un albergo.

Come si mantiene in forma la D’Urso

La conduttrice Barbara D’Urso, per essere sempre bella e giovane, oltre a un utilizzo strategico delle luci televisive, pratica molto sport. In una foto postata sui social dalla conduttrice napoletana, quando aveva soli vent’anni, è evidente l’avvenenza e la naturalezza della bellissima Barbara.

L’avvenente presentatrice, tiene molto al suo aspetto e benessere psicofisico, e per questo oltre a seguire una dieta sana fa molto esercizio fisico. Da diversi anni Barbara D’Urso segue una dieta sana, fa lezioni di fitness e di danza.

Per restare sempre in ottima forma, la bella sessanta cinquenne Barbara D’Urso segue precise abitudini alimentari. Pare che la conduttrice partenopea, prediliga il pesce alla carne, latticini, legumi e molte verdure. A colazione pare che prenda un centrifugato di verdure o uno yogurt, e alcuni spuntini giornalieri.

A pranzo, Barbara si concede del riso o della pasta integrale, e per cena un secondo piatto accompagnato da verdure. Per sfoggiare un bel corpo, sodo e magro, oltre alla dieta sana, è importante fare molto sport e bere molta acqua. Pure la D’Urso, pur seguendo tali regole, ogni tanto come tutti si concede qualche sfizio.