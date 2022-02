Barbara d’Urso nonna, nipotina in arrivo per la conduttrice tv? L’indiscrezione

Barbara D’Urso nonna: questa la scottante rivelazione di oggi? La conduttrice di Pomeriggio 5 ama moltissimo la sua famiglia: i figli Gianmauro ed Emanuele, nati dalla lunga relazione con il produttore Mauro Berardi, sono infatti al centro del suo cuore. Ma in base ad alcune indiscrezioni rilasciate da Alberto Dandolo per Dagospia, sembrerebbe proprio che Barbara stia per diventare nonna. Scopriamo insieme tutti i dettagli!

Barbara D’Urso nonna: ecco il gossip

“Si sussurra che la sempreverde Barbarella D’Urso a breve diventerà nonna. Tra pochi mesi avrà una nipotina. Cambiate lo spot della Pupa e il Secchione in cui lei interpreta il ruolo di madre. Ora sarebbe più giusto quello di nonna”, queste le parole di Alberto Dandolo. La notizia, al momento, non è stata confermata da Barbara: del resto non stupisce, la conduttrice è sempre stata molto rriservata per quanto riguarda le vite dei figli. Anche se lei stessa ha affermato a Pomeriggio 5 quanto sarebbe bello essere nonne… che stia per diventare realtà? Non è chiaro neanche chi, tra Gianmauro ed Emanuele, starebbe per diventare papà. Non resta che attendere, anche se probabilmente difficilmente Barbara si sbottonerà sulla privacy dei figli.